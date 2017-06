BRAWA DLA KOSZYKAREK ZE ŚREDZKIEGO GIMNAZJUM

Po wygranych Mistrzostwach Powiatu, które odbyły się 17 listopada w Malczycach, koszykarska drużyna dziewcząt ze średzkiego gimnazjum awansowała do ćwierćfinału wojewódzkiego i oczekiwała z niecierpliwością na wyniki losowania w dalszych rozgrywkach.

Turniej odbył się w Oleśnicy 29 listopada. Los sprawił, że nasze reprezentantki spotkały się tam z drużynami z Oleśnicy i Żmigrodu.

- Drużyna koszykarek wywalczyła w tym turnieju II miejsce, co jest niemałym osiągnięciem, zważywszy na to, że jest to bardzo młoda drużyna, składająca się prawie w stu procentach z uczennic kl. 1-2 - mówi opiekun drużyny, Waldemar Masalski.

Serdecznie gratulujemy dziewczynom i opiekunowi p. Waldemarowi Masalskiemu. Trzymamy kciuki za powodzenie w następnych rozgrywkach.

(rol.) Fot. W. Masalski

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej reprezentowały (od lewej od góry):

Dec Karolina, Siepietowska Julia, Korman Gabriela, Sala Gabriela, Ciuba Dominika, Bochenek Martyna, Rejniak Barbara, Piotrowska Aleksandra, Chodorowska Marta, Gałczyńska Wiktoria, Kaczorowska Maja i Preś Oliwia (nieobecna na zdj. z powodu urazu).