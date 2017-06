PIERWSZY STUDYJNY WYJAZD DO ZAKŁADU W ARNSTADT

200. silników serwisowanych rocznie, zatrudnienie dla docelowo 550 osób, program treningowy dla pracowników zatrudnionych w zakładzie. O czym jeszcze dowiedzieli się uczestnicy wyjazdu studyjnego do Arnstadt?

Przypomnijmy. Wyjazd odbył się w związku z planowaną budową zakładu serwisowania i naprawy silników lotniczych w średzkiej podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, budzącą ostatnio wiele kontrowersji...

W piątek, 25 listopada grupa 15 osób uczestniczyła w pierwszym z zapowiadanych wyjazdów studyjnych do podobnego zakładu serwisowania silników Lufthansy w Arnstadt, koło Erfurtu w Niemczech. Sam wyjazd wzbudzał wiele emocji, ale też i wiele oczekiwań. Podczas kilkugodzinnej wizyty na terenie zakładu uczestnicy mogli zwiedzić poszczególne hale, a także w sali konferencyjnej obejrzeć prezentację przygotowaną przez firmę i przede wszystkim uzyskać odpowiedzi na nurtujące wszystkich pytania. A tych było sporo, począwszy od ilości zatrudnionych osób, przysługującego socjalu, po wielkość silnika, liczbę transportów do fabryki, zużycie wody, czy sposób w jaki przechowywany jest wodór.

Podano maksymalne wartości

Wiele z informacji przekazanych przez uczestników spotkania, bazujących na danych zawartych w raporcie , wzbudziła we władzach niemieckiej firmy spore zdziwienie. Zdaniem mężczyzn dane były mocno zawyżone i przedstawiały zamiast realnych, maksymalne wartości. Przykładem może być ilość wody, jaka dobowo ma być zużywana na terenie zakładu. Jak pisano w raporcie była to ilość rzędu 170 m3, natomiast z informacji przekazanych przez niemieckich przedstawicieli wynikało, że realnym zużyciem jest 70m3. Woda po oczyszczeniu ma wracać do kanalizacji. Jak dodano, firma zamierza wybudować na terenie oczyszczalnię ścieków wartą 2 mln euro. Podczas rozmów w sali konferencyjnej poruszano takie inne zagadnienia:

Zatrudnienie

We wrześniu 2018 roku zaplanowano otwarcie zakładu. Początkowo zatrudnienie w firmie znajdzie około 160 osób z terenu gminy. W ciągu trzech do pięciu lat wielkość zatrudnienia wzrośnie do 550 osób.

Początkowo obowiązywać będą pierwsze zmiany, docelowo wprowadzone zostaną również drugie. W przypadku wzrostu zatrudnienia i liczby zamówień, możliwym będzie wprowadzenie trzech zmian. Już od poniedziałku we Wrocławiu zostało otwarte biuro inwestora, gdzie można będzie składać CV. Firma zatrudni inżynierów, wysoko wykwalifikowanych mechaników, pomocników, osoby do prac porządkowych, obsługę stołkowi. Jak podkreślali podczas spotkania przedstawiciele zakładu, nabór będzie miał charakter otwarty.

Szkolenia pracowników

Na półtora roku przed otwarciem firmy rozpoczną się szkolenia pracowników. Będą one podlegały pod Polski Urząd Transportu Powietrznego. Szkolenie będzie obejmowało naukę języka angielskiego, naukę z dziedziny technologii i na końcu zajęcia praktyczne przy turbinach.

Rodzaj serwisowanych silników

Przedstawiciele niemieckiego zakładu poinformowali również, że w Polsce docelowo serwisowanych będzie 200 silników. Wielkością przypominać będą te serwisowane w Cardiff. Średnica wirnika podobnych silników wynosi 4,20 m. Jak informowali przedstawiciele Lufthansy jeden test silnika trwa od 90 minut do 3,5 godziny. Największy testowany zasysa 1200 m3, przy czym podczas testu wykorzystywana jest tylko część powietrza. Podłoże testowe silnika to powierzchnia 13x13 m. Ściany w hamowni wykonane są z betonu i mają grubość 1,3 metra. Pomieszczenie wyposażone jest również w zasłony akustyczne zmniejszające poziom hałasu praktycznie do zera.

Transport z zakładu i do zakładu

Dużo czasu poświęcono również na informacje dotyczące potencjalnego transportu do zakładu i z zakładu. Zdaniem niemieckich przedstawicieli, codziennie do firmy będzie wjeżdżał jeden silnik i jeden wyjeżdżał. Każdy transport będzie odbywał się w godzinach nocnych od 22. do 6., w asyście.

Dodatkowo przewidywane są codziennie cztery ciężarówki z częściami zamiennymi, a także w zależności od potrzeb transport paliwa do hamowni. W przypadku zakładu niemieckiego, paliwo składowane jest w dużym zbiorniku o pojemności 200 tys. litrów. Substancja przechowywana jest w dwuwarstwowym zbiorniku umieszczonym w specjalnej wannie.

Kominy

W niemieckim zakładzie znajdują się dwa kominy – wieże.

Pierwsza wysokości 21 metrów. W niej zasysane jest powietrze.

Druga wysokości 32 metrów, którą wydalane są spaliny. Głównie jest to CO2 i woda, które wylatują na wysokości 35m. W zakładzie koło Środy Śl. wieża może być o pięć metrów wyższa.

Przechowywanie wodoru

Podczas spotkania pojawiło się również pytanie odnośnie ilości przechowywanego wodoru i jego ilości. Dwuosobowa delegacja miała okazję obejrzeć pomieszczenie i sposób przechowywania butli. Potrzebny do skurczenia części wodór, przechowywany jest w specjalnych, zabezpieczonych zbiornikach. Przechowywana ilość wystarczy na okres od dwóch tygodni do miesiąca.

Brak testu rozczarował uczestników

Pomimo zaplanowanego na czas wizyty procesu testowania silnika w hamowni, uczestnicy wyjazdu musieli obejść się smakiem. Jak poinformowali przedstawiciele zakładu, z przyczyn logistycznych, test silnika musiał odbyć się w nocy. W ramach wizyty zaproponowano natomiast zwiedzanie pomieszczenia hamowni. Takie rozwiązanie nie do końca usatysfakcjonowało uczestników. - Nie takie były założenia – słychać było głosy. - Przyjechaliśmy, by usłyszeć lub nie usłyszeć hałas, jaki powstaje podczas testowania silnika – mówił drugi z uczestników wyjazdu. I rzeczywiście o ile wizyta w hali i spotkanie w sali konferencyjnej mogły rozwiać wiele wątpliwości, o tyle brak testowania silnika podczas pobytu na terenie hamowni, wzbudził niepokój i rozczarowanie.

Dużo emocji wzbudziła również cisza, jaka panowała na hali, w której rozbierano silnik. Jak podkreślali niektórzy uczestnicy wyjazdu, była "wręcz przerażająca".

- To, co dostarczamy, to bezpieczeństwo w powietrzu – przekonywał dyrektor zakładu, stąd jak tłumaczył na hali panuje cisza, by nikt nie przeszkadzał pracownikom przy pracy wymagającej maksymalnego skupienia.

Już w grudniu odbędzie się konferencja prasowa w Warszawie z udziałem inwestora i ministerstwa. Jeszcze przed świętami, jak zapewniali przedstawiciele zakładu, w Środzie Ślaskiej odbędzie się spotkanie przedstawicieli firmy z mieszkańcami gminy Środa Śląska.

Podzielone opinie na temat inwestycji

Po wyjeździe z zakładu rozgorzała dyskusja na temat planowanej inwestycji. W rozmowach pojawiały się zarówno argumenty za, jak i argumenty przeciw.

- Jest w 95% tak, jak myślałem i jak sobie wyobrażałem. Nie mam żadnych wątpliwości co do inwestycji i nigdy nie miałem. Mam wrażenie, że podczas spotkań najczęściej głos zabierał ktoś, kto nie miał pojęcia o czym mówi i narobił sporego zamieszania – mówił mieszkaniec Świętego, który na wyjazd studyjny jechał z ciekawości, by sprawdzić, czy jego wyobrażenia będą zgodne z rzeczywistością.

Pozytywnie o inwestycji wypowiadał się również pan Wiesław, mieszkaniec Środy Śląskiej.

- Na wyjazd pojechałem poniekąd z ciekawości, aby sprawdzić, czy można porównać ten zakład do większości firm funkcjonujących w LSSE. To jednak inna produkcja, inny profil. Większy porządek i nie ma pracy na akord. Wchodzimy na halę i jest cisza, kilku pracowników. Zupełnie inna jakość pracy.

O odczucia zapytaliśmy również Mieczysława Łabatczyka, przedstawiciela Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej.

- Moje odczucia są raczej na drugim planie. Bardzo ważne są dla mnie emocje i odczucia osób biorących razem ze mną udział w wyjeździe studyjnym. I to, że widzę, że po wyjeździe są pozytywnie nastawieni do inwestycji. Tym bardziej, że kiedy jechaliśmy każdy z nas był sceptycznie nastawiony. Dlatego jestem zadowolony, że mieszkańcy po wyjeździe studyjnym przekonali się do inwestycji, że decyzja burmistrza Środy Śląskiej i LSSE co do organizacji wyjazdów była słuszna – mówił radny. - Jednak negatywny przekaz dla mieszkańców od początku był za mocny i było to niepotrzebne. Obecni na spotkaniach eksperci nie byli w stanie wyjaśnić wielu kwestii, nie byli w stanie odpowiedzieć na wiele pytań. W raporcie pojawiło się wiele nieścisłości. Autor raportu dot. uwarunkowań środowiskowych nie stanął na wysokości zadania. Pojawiło się wiele nieścisłości. Inwestor wymagał, żeby podszedł do sprawy rzetelnie, tymczasem mieszkańcy zadawali pytania, na które ten nie był w stanie odpowiedzieć – podsumował.

Inne zdanie na temat inwestycji i wyjazdu studyjnego ma Zenon Grudkowski, skarbnik Stowarzyszenia Ekologiczna Wieś.

- Dla mnie raport, jaki nam przedstawiono był statyczny. Nie pokazuje, co stanie się na przełomie kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Ze swojej strony przygotuję symulację oddziaływania zakładu na środowisko w przeciągu kilkudziesięciu lat – mówił pan Zenon. - Wybudują nam oczyszczalnię za 2 mln złotych, ale co zrobią z osadem? Ta decyzja co do inwestycji ma być podjęta na lata, dlatego nie możemy patrzeć jedynie przez pryzmat dochodów i przychodów gminy. Tym bardziej, że nie uwzględniono kosztów środowiskowych. Dla mnie wyjazd nie wiele mi dał. Wiele widziałem i w wielu fabrykach pracowałem – mówi mężczyzna. - Spodziewałem się porządku, ale uderzyła mnie ta cisza, która panowała na hali. Inwestorzy nie spełnili oczekiwań, ponieważ wielu z uczestników przyjechało z nastawieniem, że sprawdzą pracę silnika w hamowni. Ale nie tylko chodzi o hałas, ale i glebę, i powietrze. Na terenie zakładu zachodzić będą procesy podczas których wytwarzane będą substancje, które skażą nasze powietrze i ziemię. Pojawia się również pytanie, co z pozostałą ziemią? Inwestor zakupuje 40ha, a wykorzystanych będzie 14. A co zresztą? Nie chcemy, by nasza okolica była truta. A bilans, jaki dla nas przygotowano był przygotowany w sposób nieprawidłowy. Ale dziękujemy panu burmistrzowi, bo dzięki planowanej inwestycji w sposób błyskawiczny podniósł świadomość ekologiczną mieszkańców naszej gminy – przekonywał Zenon Grudkowski.

Już w najbliższym czasie odbędzie się kolejny wyjazd studyjny do Niemiec. Być może tym razem uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć proces testowania silnika w hamowni. Jedno jest pewne. Zdania na temat inwestycji nadal są mocno podzielone, wzbudzając w mieszkańcach naszej gminy wiele emocji.

Iza Szczygieł, Fot. isz, Kamil Kalita

Więcej zdjęć TU