TRWA ZBIÓRKA MONET W RAMACH AKCJI GÓRA GROSZA  

Co roku, na przełomie listopada i grudnia, w szkołach i przedszkolach odbywa się wielka zbiórka monet, pod nazwą Góra Grosza. W tym roku do zbiórki włączyli się pracownicy firm Eldisy Polska Sp. z o.o. (dawniej Vorwerk Dichtungssysteme Polska SP. z o.o.), Vibracoustic Polska Sp. z o.o. i Röben Polska Sp. z o.o.

Już po raz kolejny w szkołach, przedszkolach, a także średzkich firmach prowadzona jest zbiórka w ramach akcji Góra grosza. Celem, na który zbierane są drobne monety, jest pomoc dzieciom wychowującym się poza miejscem zamieszkania – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Do akcji przyłączyli się pracownicy firm

Uczniowie i przedszkolaki, jak co roku nie zawodzą. Każdy przynosi tyle, ile może – w myśl zasady: Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

- Dzięki inicjatywie pracowników działu personalnego firmy Eldisy Polska do zbiórki udało się zaprosić takie firmy jak Vibracoustic i Roben które dołączając do tej akcji wspierają w zbiórce nasze lokalne szkoły. Pracownicy w/w firm zbierali pieniążki w okresie od 14 do 25 listopada – informuje Anna Sikorska, kierownik Działu Personalnego firmy Eldisy Polska (Vorwerk). - Pracownicy firm wrzucali monety (przede wszystkim 1 grosz, 2 grosze, 5 groszy, 10 groszy, 20 groszy, 50 groszy) do specjalnie przygotowanych i wystawionych słoików skarbonek w wybranych miejscach w zakładzie. Po zakończeniu ogólnopolskiej akcji monety zostaną zebrane i przeliczone i oddane do w/w placówek szkolnych, które to zgodnie z instrukcją akcji przekażą monety na Pocztę Polska - dodaje.

W akcji Góra Grosza udział Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Środzie Śląskiej, Szkoła Podstawowa nr 5 w Brzegu Dolnym oraz Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej.

(isz), Fot. mpr