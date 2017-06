JEDYNE TAKIE ZNALEZISKO W POWIECIE ŚREDZKIM

W 2007 roku podczas prowadzonych prac archeologicznych na skrzyżowaniu ulicy Świdnickiej z ulicą Kościuszki w Środzie Śląskiej wśród setek naczyń ceramicznych znaleziono też wyjątkowy przedmiot. Figurkę konia.

Podczas budowy nowej kamienicy na skrzyżowaniu ulic Świdnickiej i Kościuszki archeolodzy ze średzkiego Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej natrafili na obiekty średniowieczne i relikty nowożytne. W jednej ze średniowiecznych piwniczek pozyskali ponad 600. fragmentów naczyń ceramicznych, a także wyjątkowy przedmiot - kilkucentymetrowy fragment ceramicznej figurki konia.

- To dla nas ciekawostka, ponieważ jest to pierwsze tego rodzaju odkrycie na terenie Środy Śląskiej. Niestety nie jest to kompletna figurka, ponieważ jest mocno zniszczona. Nie posiada głowy, fragmentu nóg, a także jeźdźca. Nie mniej jednak jest to ewenement - mówi o odkryciu dr Grzegorz Borowski, dyrektor średzkiego muzeum.

Jak dodaje, do 1995 roku takich figurek odkryto zaledwie 26. W chwili obecnej na Śląsku liczba ta sięga już kilkuset. Zdaniem dr Tomasza Borkowskiego z Muzeum Miejskiego we Wrocławiu analizującego materialne ślady gier i zabaw w średniowiecznych miastach na Śląsku, tego rodzaju figurki pełniły funkcję dziecięcych zabawek. Zdaniem badacza miały służyć chłopcom do inscenizacji turniejów rycerskich.

- Mamy nadzieję, że przy okazji kolejnych wykopalisk uda się nam pozyskać kolejne tego rodzaju przedmioty - dodaje dr Grzegorz Borowski, dyrektor średzkiego muzeum.

(isz) Fot. Muzeum Regionalne w Środzie Śl.