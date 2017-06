CZY POLBUS WPROWADZI NOCNE KURSY DO ŚRODY ŚLĄSKIEJ?

Z początkiem grudnia rozpoczęły się działania Polbus PKS związane z wprowadzeniem nocnych połączeń na trasie Wrocław - Środa Śląska. Jak informuje spółka, kursy przebiegałyby tylko w jedną stronę.

Już od roku z powodzeniem Polbus PKS obsługuje w weekendy połączenia nocne z Wrocławia do Oleśnicy. Imprezobusy, bo tak określane są autobusy spółki, opatrzone zabawnym hasłem „Z melanżu wracam jednym susem... żadną taksą, tylko wygodnym Polbusem", mają również obsługiwać linie do Sobótki, Środy Śląskiej i Jelcza-Laskowice. Właśnie rozpoczęły się działania mające na celu wprowadzenie dodatkowych połączeń.

Przywrócono dwa połączenia

W listopadzie decyzją przewoźnika przywrócono dwa kursy. Mowa o połączeniach o godzinie 4:40 ze Środy Śląskiej i 16:30 z Wrocławia. Teraz spółka przystąpiła do działań mających na celu wprowadzenie połączeń nocnych w weekendy. Bilety na nocne kursy, na każdej z tras, będą kosztowały 10 złotych.

- Rok temu wprowadziliśmy pilotażowo kursy nocne na innym kierunku. Ponieważ cieszą się one powodzeniem wśród pasażerów, chcielibyśmy spróbować wdrożyć podobne rozwiązanie w przypadku pozostałych linii obsługiwanych przez naszą spółkę. Wkrótce na stronie internetowej oraz FB pojawią się ankiety, w których chcemy zasięgnąć opinii pasażerów na temat godzin komunikacji nocnej – poinformował nas Arkadiusz Janaś, kierownik Działu Przewozów Polbus PKS. - Jeśli pomysł, do którego wdrożenia gorąco zachęcał nas zastępca burmistrza Przemysław Babiński spotka się z przychylnością mieszkańców, chcielibyśmy w połowie grudnia rozpocząć procedurę uzyskania zezwolenia. Po jego otrzymaniu będziemy mogli uruchomić komunikację nocną – dodaje

Pomysł spotkał się z różnymi opiniami. Z jednej strony mieszkańcy dziwią się, że po wycofaniu dziennych kursów, na których tak zależało podróżnym, Polbus PKS decyduje się na połączenia nocne. Dla innych, to doskonały pomysł.

- Coraz bliżej do cywilizacji...Na razie to tylko zapowiedzi i ukłon dla weekendowych imprezowiczów. Ci, co kończą o 22. dalej do rana na dworcowej ławce – wyraził swoją opinię na temat pomysłu przewoźnika Sebastian Zachary.

Na stronie POLBUS dostępne są już ankiety

Zgodnie z zapowiedzią spółki, na fan page'u na FB pojawiła się ankieta złożona z pięciu pytań.

- Przychylając się do oczekiwań Pasażerów firma POLBUS PKS chciałaby zaproponować Państwu dodatkowe weekendowe połączenie nocne na trasie Wrocław – Środa Śląska. Dzięki nowej ofercie mieszkańcy gminy będą mogli uczestniczyć w różnych wydarzeniach lub spędzić czas ze znajomymi we Wrocławiu! Proponujemy, aby kurs był wykonywany z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę, a na jego trasie pojawiłyby się przystanki w centrum miasta takie jak: Galeria Dominikańska, Plac Jana Pawła II – czytamy przed wypełnieniem zamieszczonej poniżej ankiety. - Pozostajemy otwarci na wszelkie uwagi i zachęcamy wszystkich zainteresowanych do przekazania swoich sugestii w krótkiej ankiecie na naszej stronie internetowej. Zebrane w ten sposób podpowiedzi pozwolą nam na jak najlepsze dopasowanie oferty do Państwa potrzeb! - apeluje spółka.

Jeszcze przez kilka dni mieszkańcy naszego powiatu mogą wyrazić swoją opinię na temat nocnych połączeń, a także swoich oczekiwań.

Ankieta dostępna jest na stronie http://polbus.pl/ankieta-sroda-slaska.

W imieniu przewoźnika zachęcamy do wyrażania i przesyłania swoich opinii.

(isz), Fot. isz