„POWIAT ŚREDZKI BEZ BARIER” CZYLI AKTYWIZACJA I INTEGRACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej realizuje projekt pn. „Powiat Średzki bez barier”, który ma na celu aktywizację społeczną, zdrowotną oraz edukacyjną osób niepełnosprawnych.

Już zakończyły się warsztaty z psychologiem. W ich programie znalazły się zajęcia z komunikacji interpersonalnej, asertywności, treningu autoprezentacji, rozumienia i opanowania reguł współistnienia w grupie, radzenia sobie z różnymi trudnościami i stresem, rozwoju emocjonalnego, sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów, a także stymulowania twórczego myślenia. Uczestnicy warsztatów byli bardzo aktywni, co na pewno korzystnie wpłynie na kolejne zaplanowane działania.

Zrealizowano także zadania z zakresu aktywizacji zdrowotnej tj. wyjazd rehabilitacyjny do Ośrodka „Zorza” w Dziwnówku oraz turnus rehabilitacyjny w Sarbinowie. Każdy z uczestników skorzystał z pakietu zabiegów rehabilitacyjnych dostosowanych do schorzeń, zajęć usprawniająco-ruchowych oraz bogatego programu integracyjno-edukacyjnego. Zabiegi rehabilitacyjne oraz nadmorski klimat pozytywnie wpłynęły na kondycji i samopoczucie uczestników. Wycieczki do Kołobrzegu, Trzęsacza, Międzyzdrojów, Muzeum Przyrodniczego Parku Wolińskiego czy nad Turkusowe Jeziorko były doskonałym uzupełnieniem pobytu nad morzem. Kolejnym działaniem projektowym będzie aktywizacja edukacyjna. Jeszcze w grudniu rozpoczną się dwa kursy: komputerowy oraz pracownika ochrony, które potrwają do kwietnia przyszłego roku.

Projekt „Powiat Średzki bez barier” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Oś Priorytetowa 9 - Włączenie społeczne, Działanie 9.1 - Aktywna integracja, Podziałanie 9.1.1 Aktywna integracja-projekty OPS oraz PCPR) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to 525 000 zł, a jego realizacja potrwa do maja 2018 r. W działaniach weźmie udział sześćdziesięciu niepełnosprawnych mieszkańców powiatu.

(rfp) Fot. Powiat średzki