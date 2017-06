NOWY KOMENDANT SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ

Nowym komendantem straży rybackiej został członek koła PZW nr 12 Malczyce, Andrzej Lech. Jak zapowiada, na akwenach na terenie powiatu średzkiego będzie znacznie więcej kontroli.

Wraz z pojawieniem się nowego komendanta pojawiły się informacje o pierwszych kontrolach

przeprowadzonych na akwenach na terenie powiatu średzkiego. Niecały miesiąc po wyborze na komendanta, spotkamy się z Andrzejem Lechem, by porozmawiać o jego planach, zmianach w regulaminie i kontrolach.

Czy mógłby Pan opowiedzieć nam, jak wyglądały wybory?

27 października oficjalnie zostałem powołany przez starostę średzkiego na komendanta Społecznej Straży

Rybackiej. Poprzedni komendant zrezygnował z pełnionej funkcji. Mam jego wsparcie i pomoc przy regulowaniu wszystkich formalności. Podczas zebrania, przy udziale starosty, sekretarza,

kierowniczki ds. ochrony środowiska i przedstawicieli zarządów czterech kół PZW z powiatu średzkiego odbył się wybór komendanta. Razem ze mną zgłoszono jeszcze kolegę z koła nr 20 Środa Śląska.

Czy pojawią się jakieś zmiany w regulaminie?

Nowością będzie kadencyjność, jaką chcemy wprowadzić. W tej chwili przygotowywany jest zmieniony regulamin, w którym uwzględniona zostanie ta pierwsza zmiana.

Poza tym pojawią się drobne zmiany, czysto techniczne. Nie ukrywam, że przestudiowano kilka regulaminów, by podpatrzeć inne rozwiązania, ale póki co regulamin jest na etapie przygotowania, więc za wcześnie, by o tym mówić. Z pewnością będą doprecyzowania. W jakim stopniu? Jeszcze nie wiem. Z pewnością zmiany w regulaminie dotyczyć będą zarówno wędkarzy, jak i straży rybackiej. Doprecyzowane będą zagadnienia związane z pracą straży, zakresu i sposobu kontroli. Z pewnością jako komendant będę kładł nacisk na to, by kontrole były przeprowadzane w sposób kulturalny, żeby nie odstraszać wędkarzy, by czuli się nad wodą bezpiecznie.

Jakie wyzwania stoją przed Panem jako komendantem? Jakie ma Pan założenia?

Jeśli chodzi o moje założenia, to wypowiem się bardziej jako wędkarz. Sam na naszym terenie byłem raz kontrolowany. My, jako społeczna straż możemy działać na terenie powiatu. A tu będzie zdecydowanie więcej kontroli. Muszę rozbudować grupę strażników. Założenie jest takie, że

z każdego koła wydelegowanych będzie po dziesięć osób. Jeśli ktoś jest chętny do współpracy, zapraszam do kontaktu ze mną.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby działać w straży rybackiej?

Podstawowym warunkiem jest niekaralność. Strażnik musi być człowiekiem, który nie miał konfliktu z prawem, ani ze strażą rybacką. Mam tu na myśli kłusownictwo. Poza tym większych wymogów nie ma. Zdaję sobie sprawę, że to jest wolontariat. Na pewno w planach mam umundurowanie, a także zakup sprzętu, bo to bardzo ważna część naszego wyposażenia. Żeby nie było tak, że strażnik jest widoczny dla kłusownika, ale kłusownik dla strażnika już nie. Dlatego będę starał się, żeby każdy patrol był wyposażony w lornetkę i latarkę. Dodatkowo w każdym z kół, wspólnie wybierzemy komendanta poszczególnej grupy, z którym ustalę preliminarz kontroli.

Czy od czasu, kiedy został pan komendantem zdarzyły się już rażące przypadki łamania przepisów?

Tak. Trzy osoby zostały złapane na gorącym uczynku. Najbardziej drastyczny, był ten trzeci. Był to mężczyzna, który przyjechał z Jawora i jak się przyznał był strażnikiem ochrony przyrody. W Wilczkowie łowił na trzy wędki, wjechał samochodem terenowym do lasu. Na brzegu znaleźliśmy sześć

niewymiarowych karpi. Kontrola przebiegała spokojnie. Będziemy się starali, aby kontrole były. Chcielibyśmy nauczyć ludzi wędkowania w sposób kulturalny, zgodny z obowiązującymi przepisami.

Jaki jest odbiór pierwszych kontroli?

Wędkarze są zadowoleni. Jeden z nich mówił, że to dopiero druga kontrola w ciągu całego okresu, w jakim wędkuje. Jeden ze spiningistów pozytywnie wyrażał się na temat kontroli nie kryjąc radości z tego, że są częstsze, bo nad zbiornikiem dzieją się różne rzeczy. Np. w Wilczkowie opowiadano mi, że przyjeżdża jednym autem kilka rosłych osób i wyganiają wędkarzy, bo będą tu łowić.

Co w takich sytuacjach? Gdzie można je zgłosić?

Na każdym zezwoleniu, na tylnej okładce znajdują się numery do Państwowej Straży Rybackiej, numery alarmowe, a także numer do komendanta. W tej chwili będzie to mój numer:

663-179-414. Można również zadzwonić na policję, bo również i policjanci mają uprawnienia do kontrolowania, zwłaszcza w przypadku kłusownictwa.

Gdzie możemy spodziewać się kontroli?

Na ile wystarczy nam czasu i środków z zewnątrz i środków własnych, będziemy starali się kontrolować wody na terenie całego powiatu średzkiego. Uraz, od Janówka w stronę Warzyny, odcinek Odry, Pisarzowice (gmina Miękinia), Udanin. Jest tam grupa strażników. Wyznaczę dyżury jeden raz w tygodniu i jeden w weekend. Zaplanowałem również spotkanie ze strażnikami, by nie tylko sprawdzić stan osobowy straży, ale także podbić legitymacje. W sumie jest nas kilkunastu.

Z jakimi konsekwencjami muszą liczyć się kłusownicy?

Mamy tutaj jakby dwa filary: pierwszy to straż państwowa rybacka, która ma uprawnienia do karania,

a także my. Jako straż społeczna nie mamy uprawnień do karania, możemy wypisać wezwanie do państwowej straży rybackiej, w którym opisujemy popełnione wykroczenia. Na tej podstawie państwowa straż wystawia mandat. Naszym zadaniem jest wyłapanie, spisanie wykroczenia i przekazanie dokumentów do państwowej straży.

W przypadku, kiedy osoba kontrolowana nie chce się wylegitymować, wówczas wzywamy policję.

Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów na nowym stanowisku.

Rozmawiała Iza Szczygieł Fot. ze zbiorów A. Lecha