ARESZTOWANO ZAŁOŻYCIELA HOLDINGU MEDYCZNEGO PCZ

6 grudnia doszło do zatrzymania założyciela Polskiego Holdingu Medycznego PCZ i jednego z kierowników spółki. Wśród oszukanych przez mężczyzn instytucji jest m.in. Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej i Górze.

Zatrzymane zostały trzy osoby związane z Polskim Centrum Zdrowia - Romuald Ś. założyciel holdingu, Stanisław P. - prawa ręka, a także Tomasz B.

Poza udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwami i praniem pieniędzy, wyłudzenie blisko 80 milionów, mężczyźni odpowiedzą również za celowe doprowadzenie do upadłości spółki PCZ. Oszukanych przez grupę przestępczą zostało blisko 600 osób i kilka instytucji. Jedną z nich jest Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, które do dnia dzisiejszego za sprzedaż szpitala, nie otrzymało należnej kwoty ok. 4 mln złotych. Do tej pory szpital praktycznie nie istnieje (poza oddziałem pediatrycznym), a w budynku zlokalizowane są jedynie przychodnie specjalistyczne.

Dzisiaj o godzinie 14. zapraszamy na rozmowę na żywo ze starostą średzkim, Sebastianem Burdzym.

(isz), Fot. Wiktor Kalita