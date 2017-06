STRAŻACY Z OSP KSRG UJAZD GÓRNY PRZESTRZEGAJĄ

WALCZMY Z CZADEM I WYGRAJMY TO STARCIE!!! - z takim hasłem na swoim koncie na popularnym portalu strażacy z OSP KSRG Ujazd Górny apelują do mieszkańców o czujność.

Ochotnicy z OSP KSRG Ujazd Górny dali się nam poznać jako przedsiębiorczy, energiczni i mocno zaangażowani strażacy. Ro temu w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej "STOP DLA CZADU" przy współfinansowaniu przez gminę Udanin, a także firmę Aisko i Kidde, producenta czujników czadu, strażacy przygotowali film.

- Sezon grzewczy w pełni, wszyscy już dogrzewamy nasze domy, mieszkania, pomieszczenia gospodarcze. Gdy my jesteśmy najmniej czujni i bezbronni, czyli podczas snu - on atakuje!!! Czad to cichy zabójca, nie widać go, nie da się go wyczuć i dlatego jest tak niebezpieczny dla naszego życia i zdrowia – piszą w poście strażacy.

Jak zachęcają i apelują strażacy – warto przed rozpoczęciem sezonu grzewczego przeprowadzić inspekcję pieców i przewodów kominowych. Ważnym elementem zwiększającym nasze bezpieczeństwo w sezonie grzewczym są czujki tlenku węgla.

- W miarę możliwości zakupujmy czujniki tlenku węgla, to urządzenie nie jest drogie i nie nadszarpnie naszego budżetu domowego, ale bez niego mamy o wiele więcej do stracenia niż te kilkadziesiąt złotych – przekonują.

Zachęcamy do obejrzenia filmu przygotowanego przez jednostkę OSP KSRG Ujazd Górny.

(isz), Fot. OSP KSRG Ujazd Górny