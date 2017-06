CZYTELNICZKA PYTA - URZĄD MIEJSKI OPOWIADA

Wczoraj opublikowaliśmy list naszej czytelniczki, która pytała: dlaczego nie świecą się wszystkie ozdoby świąteczne w centrum Środy Śl.? Otrzymaliśmy już odpowiedź.

- Tak, jak w naszych domach przygotowujemy się do Świąt, tak miasto też "stroi" się na ten szczególny świąteczny czas. Zależy nam jednak na tym, by w świąteczną atmosferę wchodzić stopniowo, dlatego nie wszystkie ozdoby zaświeciły się od razu. Zaczęliśmy od choinki, fontanny, bałwanka, dworca oraz części dekoracji ratusza. W najbliższych dniach mogą się Państwo spodziewać kolejnych odsłon, pojawią się również zupełnie nowe elementy. Mamy nadzieję, że tegoroczna świąteczna dekoracja Środy Śląskiej przypadnie Państwu do gustu i wprowadzi wyjątkową atmosferę. Z nadzieję obserwujemy też prognozy pogody, bo w towarzystwie płatków śniegu światełka będą prezentowały się wspaniale - wyjaśnia Marcin Nowakowski, p.o. zastępcy burmistrza Środy Śl.

(red.) Fot. AK