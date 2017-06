ZMIANY W PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU ŚREDZKIEGO

Wczoraj, 7 grudnia, na wniosek Zarząd Powiatu zwołano nadzwyczajną sesję Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.

Sesję nadzwyczajną zwołuje się, aby podjąć ważną uchwałę lub dokonać zmian osobowych w organach samorządu. Tym razem chodziło o pierwszy z powodów, a dokładniej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2016-2024. W związku z przygotowanym przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego projektem pn. Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych (PEUG).

Wszystkie dolnośląskie powiaty zostały zobowiązane zadanie to wpisać do swoich prognoz finansowych. Musiały uczynić to do 14 grudnia, aby projekt mógł ubiegać się o unijne dofinansowanie. Czym dokładnie jest planowana Platforma i jakie korzyści przyniesie użytkownikom wyjaśnił zebranym geodeta powiatowy, Igor Amrozik.

Na sesji podjęto również dwie inne uchwały: w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Średzkiego na 2016 rok oraz w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

(rfp) Fot. Powiat średzki