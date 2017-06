13-LECIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚRODZIE ŚL.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Środzie Śląskiej z filią w Piersnie skupiają łącznie siedemdziesięciu uczestników. To właśnie dzięki nim i ich opiekunom miejsce to jest wyjątkowe.

Na początku tegorocznego lata mogliśmy podziwiać ich pomysłowość, radość i otwartość podczas Pikniku letniego w stylu cygańskim, w którym uczestniczyły również dzieci ze średzkich przedszkoli. Swoimi przedstawieniami zachwycają nie od dziś, a umiejętności plastycznych i manualnych może pozazdrościć uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy nie jeden z nas.

Kilka dni temu uczestnicy zajęć wraz z opiekunami i dyrektor Jadwigą Bodniewicz świętowali 13-tą rocznicę powstania placówki w Środzie Śląskiej i 11-tą rocznicę powstania filii w Pierśnie.

- Nasz dom jest wyjątkowy, bo to wyjątkowe miejsce i wyjątkowi ludzie – mówiła podczas otwarcia uroczystości dyrektor placówki.

I patrząc na miłą, rodzinną atmosferę, uśmiech na twarzach domowników i ich zaangażowanie w przygotowanie przyjęcia, śmiało można powiedzieć, że faktycznie tak jest.

Turnusy, wyjazdy, warsztaty tematyczne

W chwili obecnej obie placówki zrzeszają siedemdziesięciu uczestników. Turnusy rehabilitacyjne nad morzem, współudział w Powiatowym Dniu Dziecka, pikniku letnim, przedstawienia teatralne – to tylko kilka z wielu wydarzeń, w których uczestniczyli podopieczni placówek. I co ważne, niezależnie od wszystkiego, na co dzień towarzyszy im uśmiech i pogoda ducha, o czym mogliśmy się przekonać oglądając dwie przygotowane przez uczestników zajęć prezentacje.

- Życzę zarówno domownikom ze Środy Śl., jak i tym w filii w Piersnie, aby zawsze Wasze twarze były uśmiechnięte, bo to jest najważniejsze. Życzę również pani dyrektor i pracownikom wytrwałości, zdrowia i sukcesu – powiedział do zgromadzonych na sali uczestników spotkania starosta średzki, Sebastian Burdzy.

I my przyłączamy się do ciepłych słów, życząc zarówno opiekunom, p. dyrektor placówki, jak i samym uczestnikom warsztatów, kolejnych kilkunastu lat pełnych ciekawych i radosnych wydarzeń, pogody ducha i oczywiście zdrowia.

(isz), Fot. isz

