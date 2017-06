RUSZYŁY JUŻ PRZYGOTOWANIA DO WOŚPOWISKA 2017!

Unia Przygody 4x4 z Brodna zaprasza na rajd off-road'owy z okazji 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 14 stycznia 2017 r.

Tegoroczna trasa to: rynek w Środzie Śl. - piaskownia przy akwenie "Kajaki" - piaskownia w Przedmościu. Matę zaplanowano przy świetlicy w Przedmościu. Rajd przebiegać będzie w klasach: turystycznej, wyczynowej i wyczynowej extra.

- Większość z was już wie czym jest Wośpowisko. Jak co roku spotykamy się w sobotę w drugi weekend stycznia, by wspólnie pobawić się w terenie i współzawodniczyć w zmaganiach off-road'owych - informują członkowie stowarzyszenia Unia Przygody 4x4. - Impreza ma na celu wsparcie osób, które tej pomocy potrzebują, a my poprzez zabawę możemy uzbierać niemałą sumę - zachęcają.



W planach organizatorów jest zapewnienie nowych terenów do zmagań i wielu atrakcji na miejscu imprezy. Serdecznie zapraszamy! Wrażeń na pewno nie zabraknie.

Patronat medialny nad imprezą sparować będzie gazeta "Roland".

Więcej informacji wkrótce...

(rol.) Fot. Unia Przygody, plakat Jacek Lewicki