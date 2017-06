NOWY PREZES TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ŚREDZKIEJ

Po trzech kadencjach z funkcji prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Średzkiej zrezygnował Krzysztof Peryga. Podczas ostatniego walnego zebrania wybrano jednocześnie nowy zarząd i nowego prezesa. Został nim dr Grzegorz Borowski, dyrektor średzkiego muzeum.

Zapytaliśmy nowego prezesa o jego plany, ambicje i założenia, jakie będą przyświecać podczas całej kadencji.

Kiedy powstało Towarzystwo i jak do tej pory wyglądała jego działalność?

W 2006 roku z inicjatywy ówczesnego burmistrza Środy Śląskiej i osób zainteresowanych działalnością kulturalną powołano do życia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Średzkiej. Członkami założycielami byli wówczas: Mieczysław Kudryński, Krzysztof Peryga i ja. Przez pierwsze trzy kadencje funkcję prezesa pełnił Krzysztof Peryga. W tym czasie wydaliśmy parę pozycji wydawniczych, a także materiały pokonferencyjne. Razem z Muzeum Regionalnym w Środzie Śląskiej organizowaliśmy i organizujemy nadal Wykłady Czwartkowe. Głównym celem towarzystwa było i jest przede wszystkim promowanie gminy i całego powiatu średzkiego. W tej chwili towarzystwo liczy około 30. członków.

Jak wygląda teraz skład zarządu?

Podczas wyborów do zarządu towarzystwa wybrano poza mną: Urszulę Radziejewską na stanowisko wiceprezesa, Magdę Bogucką na sekretarza i Alicję Przesławską na skarbnika.

Jakie są Pana założenia i zamierzenia na obecną kadencję?

Przede wszystkim jako prezesowi zależy mi na kilku sprawach. Chcę kontynuować wydawnictwa. W tej chwili mamy przygotowane już kolejne dwie pozycje wydawnicze na 2017 rok - materiały z Konferencji Napoleońskiej, jaka miała miejsce w naszym mieście w 2014 roku z okazji 200 lat od pobytu w naszym mieście Napoleona. Drugą pozycją będą materiały z konferencji 30-lecia odkrycia pierwszego skarbu średzkiego, zorganizowanej w 2015 roku. Chciałbym, aby w roku publikowana była przynajmniej jedna pozycja wydawnicza. Zależy mi również na kontynuowaniu cyklu Wykładów Czwartkowych. 24 listopada rozpoczęliśmy kolejny cykl wykładów spotkaniem z profesorem Krzysztofem Szwagrzykiem. Przy czym kolejne wykłady będą nie tylko dotyczyły historii, ale także sztuki, otaczającej nas przyrody.

Czy nie obawiał się Pan, że pełnienie obowiązków dyrektora muzeum będzie kolidować z funkcją prezesa towarzystwa?

Oczywiście, lepiej, kiedy prezesem zostaje osoba nie pełniąca funkcji publicznej w obszarze zabytków. Jednak poproszono mnie o objęcie funkcji prezesa. Wybór traktuję raczej jednokadencyjnie.

Czy zamierza Pan pozyskiwać również nowych członków?

Być może po pierwszej kadencji poszerzy się grono naszych członków. Do tego będę dążył. Chciałbym bardzo przyciągnąć młodych ludzi i mam nadzieję, że mi się to uda. Zauważam

w pokoleniu 20- i 30-latków zainteresowanie swoją wsią, jej historią. Zawiązują się lokalne stowarzyszenia, takie jak Stowarzyszenie Przyjaciół Kryniczna. W Sokolnikach z kolei działa bardzo młody sołtys zainteresowany historią swojej wsi.

W jaki sposób zamierza Pan dotrzeć do młodych ludzi?

Przede wszystkim chcę opracować list zapraszający, który wyślę do poszczególnych miejscowości zapraszając mieszkańców do uczestnictwa w zebraniu towarzystwa. Jeśli komuś się spodoba, będę zachęcał do pozostania z nami. Dobrym sposobem jest również zaproponowanie poszczególnym osobom wygłaszania wykładów, przygotowania prezentacji swojej miejscowości czy zainteresowań.

Stanowisko dyrektora muzeum, prace archeologiczne, tworzenie pozycji wydawniczych i funkcja prezesa towarzystwa. A przy tym dom, dzieci i zwykłe obowiązki. Czy ciężko pogodzić Panu wszystkie te funkcje i prace?

Raczej nie. W towarzystwie działam od samego początku. Mam nadzieję, że nadawałem ton pewnym wydarzeniom. Przez cały czas redagowałem pozycje wydawnicze, prowadziłem prace wykopaliskowe. Więc jedynym nowum dla mnie w obecnej sytuacji są formalności, jakie muszę dopełnić w związku z objęciem funkcji prezesa.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy, by wszystkie założenia i zamierzenia związane z pełnioną funkcją udało się Panu zrealizować.

(isz) Fot. isz