EKOLOGICZNA WIEŚ WS. WYSTĄPIENIA RADNEGO (list)

Przesyłamy stanowisko Stowarzyszenia Ekologiczna Wieś do wystąpienia Pana Jerzego Finka - na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Środzie Śl. Prosimy o publikację naszego wystąpienia w całości, jako listu kierowanego do Państwa Redakcji.

Juszczyn, dnia 9 grudnia 2016 r.

Stowarzyszenie Ekologiczna Wieś

Dość mocno zapadło nam w pamięci wystąpienie radnego, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Pana Jerzego Finka. I to nie z powodu merytorycznie powalającej treści tylko z powodu niebywałego chamstwa i arogancji.

Pan radny raczył zapytać gdzie byliśmy kiedy powstawało wysypisko śmieci w Krynicznie?

Stwierdził gołosłownie, że może w przypadku, kiedy Inwestor odkupi od nas działki, to może przestaniemy blokować tę inwestycję. I na koniec poinformował Radę Miasta, że już osiągnęliśmy sukces. A sukcesem ma być fakt, że zakład powstanie, ale to będzie już ostatni zakład, bo żaden potencjalny inwestor nie ma zamiaru się z nami pałować.

Takie impertynencje radnego Jerzego Finka nie mogą pozostać bez spokojnej i wyważonej odpowiedzi, a mianowicie:

1.Chcielibyśmy poinformować, że w Krynicznie nie powstało wysypisko śmieci. Tam powstała Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Mówiąc prościej – sortownia odpadów komunalnych.

Pan Jerzy Fink jako radny powinien być najlepiej poinformowany co dzieje się na terenie naszej gminy. Czy zrobił pan coś, żeby ten temat wyjaśnić i pomóc w jakiś sposób mieszkańcom Kryniczna i okolic? Niestety nie. Natomiast próbuje nieudolnie powiązać nasze stowarzyszenie z inwestycją.

Czy jeżeli coś w przeszłości było źle robione, to czy oznacza, że te same błędy mamy powielać?

Prosimy nie obarczać winą nowo powstałego Stowarzyszenia, że na terenie gminy są zakłady, które mają problemy z przestrzeganiem standardów ochrony środowiska.

Proszę więcej nie sugerować, że całe to zamieszanie wokół nowej inwestycji spowodowali właściciele rzekomych działek budowlanych, którzy nie zarobią na ich sprzedaży lub też inne osoby mające jakieś ciemne bliżej niesprecyzowane interesy. Oświadczamy, że nikt w naszym stowarzyszeniu nie czuje się manipulowany. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mają też rzekomych działek budowlanych, które planujemy sprzedawać. Z tego co nam wiadomo to Gmina Środa Śląska, wystawiała na sprzedaż nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową w Juszczynie. Niestety choć wielokrotnie obniżano wartość oferowanych nieruchomości, żadna z nich nie została sprzedana.

Nie mamy żadnych ambicji politycznych. I w całej tej sprawie nie chodzi o ewentualne straty finansowe lub inne korzyści. Od samego początku chodzi o nasze zdrowie i zdrowie naszych dzieci.

Jeśli nasze deklaracje dotrą do świadomości radnego Pana Jerzego Finka i po jakimś czasie je zrozumie łatwiej będzie nam razem działać w interesie Gminy i jej mieszkańców.

Jaka jest jakość powietrza w Polsce, że coraz głośniej mówi się o smogu nad Wrocławiem można dowiedzieć się z kilku artykułów, które ukazały się w ostatnich dniach w Gazecie Wrocławskiej. Czy w takiej sytuacji możemy spokojnie przyjąć do wiadomości informację o zakładzie, który zawsze znacząco będzie oddziaływał na środowisko w którym żyjemy i mieszkamy?

Od początku powołania naszego Stowarzyszenia zakładaliśmy, że takie nieuzasadnione sugestie mogą się pojawić. Nie wiedzieć tylko dlaczego za strony radnego Pana Jerzego Finka bezpośredniego sąsiada i posiadacza terenów przyległych do miejsca inwestycji.

Stowarzyszenie dalekie jest od jakichkolwiek sugestii i insynuacji, ale też nie będziemy bezradnie przyglądać się jawnemu fałszowaniu rzeczywistości.

Co do ewentualnych nowych inwestorów i ich „pałowania się” to jest to tylko i wyłącznie Pana kolejna insynuacja. Wg nas, to właśnie powstanie tego zakładu spowoduje, że już nikt w jego pobliżu nie będzie chciał inwestować lub tylko zakłady, które zawsze znacząco oddziałujące na środowisko.

Na zakończenie swojego pisemnego wystąpienia pragniemy poinformować Radę Miasta i Gminy, że nasza działalność jest społeczna i nie spodziewamy się z tego tytułu żadnych profitów, poza przyszłą i spodziewaną wdzięcznością mieszkańców i ich rodzin.

Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia Ekologiczna Wieś