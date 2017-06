"MAJSTROWAŁ" PRZY BANKOMATACH. W KOŃCU WPADŁ

- Wrocławscy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę, podejrzanego o zakładanie na bankomatach specjalnych nakładek uniemożliwiających wypłatę pieniędzy - informuje asp. szt. Paweł Petrykowski z KWP.

Sprawca montował na urządzeniach tzw. pułapki klejowe. Klient, który chciał wypłacić pieniądze, gotówki nie otrzymywał.

- Banknoty przy wylocie przyklejały się od wewnątrz strony do specjalnie zamontowanej listwy. Gdy klient odchodził od bankomatu, podejrzany odklejał listwę i zabierał gotówkę. Pamiętajmy, aby każdorazowo przed skorzystaniem z bankomatu dokładnie przyjrzeć się urządzeniu. Naszą uwagę powinien zwrócić każdy element, który sprawia wrażenie, że nie stanowi integralnej całości urządzenia. Zatrzymany, to 40 – letni obywatel Rumuni, wynajmujący mieszkanie we Wrocławiu - wyjaśnia policjant.

To może wydarzyć się wszędzie! Policja przestrzega

Pamiętajmy, szczególnie w tym okresie przedświątecznym, gdy często wypłacamy pieniądze, aby każdorazowo przed skorzystaniem z bankomatu dokładnie przyjrzeć się urządzeniu, czy nie ma na nim jakichś podejrzanie wyglądających, doczepionych elementów. Naszą uwagę powinien zwrócić każdy element, który sprawia wrażenie, że nie stanowi integralnej całości urządzenia.

O każdym naszym podejrzeniu powinniśmy niezwłocznie powiadomić właściwy bank lub Policję. Powinniśmy też każdorazowo niezwłocznie powiadamiać bank w przypadku braku wypłaty gotówki z bankomatu.

(rol.) Fot. Policja