BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU TRAFI TAKŻE DO ŚRODY ŚLĄSKIEJ

"Odważnie twórzmy pokój" to hasło tegorocznej sztafety Betlejemskiego Światła Pokoju... A historia ta zaczęła się w Betlejem - właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce. Nasz kraj jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.

Betlejemskie Światło Pokoju trafi także do mieszkańców Środy Śląskiej i całego powiatu.

Harcerze z naszego Hufca w minioną niedzielę uczestniczyli w uroczystym przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju we Wrocławiu. Dla uczestników wydarzenia został zorganizowany spacer po Wrocławiu, który miał na celu przybliżenie historii miasta, jego mieszkańców, oraz wiedzy o różnych kulturach i wyznaniach. W niektórych miejscach na harcerzy czekały ciekawe zadania do wykonania, a po ich realizacji ciepły obiad.

Następnie reprezentacje wielu dolnośląskich hufców spotkały się w kościele garnizonowym pw. św. Elżbiety na uroczystej mszy oraz przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju, z którym wyruszyli w różne strony Dolnego Śląska.

Wszystkich mieszkańców Środy Śląskiej i całego powiatu serdecznie zapraszamy na przekazanie BŚP o godzinie 18:00 w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła.

pion. Marlena Kucharska

Zespół Promocji i Informacji

Hufca ZHP Środa Śląska