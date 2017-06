WODA WE WROCISŁAWICACH ZDATNA DO SPOŻYCIA

Kwestia stanu wody w Stacji Uzdatniania we Wrocisławicach od kilku tygodni wzbudza spore zainteresowanie i dezorientację mieszkańców. Po kilku tygodniach działań naprawczych, jak poinformował sanepid, woda nadaje się do picia.

Od listopada trwają czynności naprawcze prowadzone przez Spółdzielnię Na Skarpie, która zarządza wodociągiem we Wrocisławicach, zaopatrującym w wodę mieszkańców trzech wiosek: Bukówka, Wrocisławic i Pęczkowa. 22 listopada sanepid ponownie pobrał próbki wody do badania. Na stronie PSSE pojawił się wówczas komunikat, z którego wynikało, że pomimo prowadzonych czynności naprawczych, woda w punkcie uzdatniania we Wrocisławicach jest nadal skażona.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Sląskiej informuje, że wyniki badań mikrobiologicznych próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego z wodociągu Wrocisławice (Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Na skarpie", Ciechów ul. Średzka 28) w stacji uzdatniania wody we Wrocisławicach i sieci wodociągu Wrocisławice (punkt poboru Bukówek) stwierdzono:

- na stacji uzdatniania wody we Wrocisławicach - liczba bakterii grupy coli w ilości 7 jtk w 100 ml wody,

na sieci nie stwierdzono przekroczenia norm sanitarnych w wodzie przeznaczonej do spożycia – przeczytaliśmy w przesłanej wówczas informacji.

W tym czasie pojawiły się głosy o przejęciu przez spółkę Średzka Woda wodociągu we Wrocisławicach. Jednak po kilku dniach intensywnych prac przyłączeniowych prowadzonych przez spółkę, spółdzielnia odmówiła przekazania wodociągu, wstrzymując wykonywanie dalszych prac przyłączeniowych.

6 grudnia pobrano ponownie próbki

Jak informuje na swojej stronie sanepid, szóstego grudnia ponownie pobrano próbki wody ze stacji uzdatniania we Wrocisławicach. Ósmego grudnia na stronie sanepidu pojawił się komunikat w tej sprawie.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej, informuje konsumentów wody z wodociągu we Wrocisławicach (zaopatrywane miejscowości: Wrocisławice, Bukówek, Pęczków), że wyniki badań mikrobiologicznych próbek wody pobranych dnia 06.12.2016 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w SUW Wrocisławice i sieci wodociągu Wrocisławice (punkt poboru w Bukówku) nie wykazują przekroczenia norm sanitarnych. W związku z powyższym woda nadaje się do picia i celów gospodarczych. Jednocześnie informujemy, iż zaprzestano chlorowania wody – czytamy.

Informacje o prawidłowej jakości wody pojawiają się na terenie wiosek. Jednak forma, w jakiej zostały zamieszczone wzbudziła czujność mieszkańców.

- Witam droga redakcjo. Jestem mieszkańcem wsi Wrocisławice. Dzisiaj przypadkiem w sklepie natknąłem się na komunikat w sprawie skażonej wody. Mam do was prośbę czy nie moglibyście to sprawdzić, bo coś mi tu nie pasuję. Na wszystkich innych ogłoszeniach widniały pieczątki, a na danym komunikacie nie ma nic – czytamy w mailu otrzymanym od naszego czytelnika.

O sprawę zapytaliśmy w Spółdzielni Na Skarpie. Jak nas poinformowano, niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu z sanepidu, jego wydrukowane kopie zostały rozwieszone przez prezesa spółdzielni w trzech wioskach. Brak pieczęci czy podpisu, o jakim wspomniał nasz czytelnik, wynikał z szybkiego czasu reakcji, w jakim spółdzielnia chciała poinformować mieszkańców o pozytywnych wynikach jakościowych wody.

Składamy skargę do burmistrza

Jak mówi sołtys Bukówka, Piotr Serdyński woda w kranach jest trochę lepszej jakości, jednak mieszkańcy Bukówka w obawie o zdrowie do przygotowania posiłków i napojów używają zakupionej wody niegazowanej. Jak dodaje sołtys, na dniach na ręce burmistrza Środy Śl. Adama Rucińskiego, zostanie złożona oficjalna skarga na jakość wody w Bukówku.

