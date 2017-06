UCZNIOWIE KLASY 1C O TYM, CO ZNACZY BYĆ UCZNIEM?

We wrześniu rozpoczęli naukę w pierwszej klasie Szkoły Podstawowej w Środzie Śląskiej. Przez ostatnie miesiące pod okiem wychowawczyni pani Celiny Staśko uczą się pisania i czytania. Co najbardziej podoba im się w szkole? Co znaczy bycie uczniem? I czy to tylko obowiązki? Oto, co nam powiedzieli.

Antoni Radziejewski: Uczniem być jest ogólnie fajnie. Zwłaszcza, jak ma się fajną panią w szkole. A my mamy bardzo fajną panią Celinę. W szkole bardzo ciekawe jest to, że mam bardzo dużo kolegów i koleżanek. Moim ulubionym kolegą jest Bartek Więckowski, którego bardzo lubię. Trochę nie lubię odrabiać ćwiczeń, ale ogólnie jest tutaj fajnie. Lepiej niż w przedszkolu, bo tutaj wszyscy są mili.

Jan Szczygieł: Być uczniem, to znaczy, że trzeba być grzecznym i dużo się uczyć. Każdy uczeń powinien słuchać się pani, robić to, co pani każe i odrabiać bardzo dużo lekcji. W szkole najfajniejsze jest odrabianie lekcji i to, że uczę się liczyć, czytać i pisać. Mam też dużo kolegów. I bardzo lubię swoją panią.

Bartek Więckowski: W szkole jest fajnie i lubię tu przychodzić. Bycie uczniem, to coś bardzo ważnego, bo trzeba się dużo uczyć, odrabiać lekcje w domu. Trzeba słuchać pani. W szkole najbardziej podobają mi się zabawy i gry. W czasie przerwy bawimy się, rozmawiamy, gramy w gry i chodzimy po korytarzu.

Szymon Gunstuł: Uczeń musi być dyżurnym, mazać tablicę, uczyć się i robić zadania w książkach.W szkole najfajniejsze jest to, że jest pani. A nasza pani jest fajna i lubię panią Celinę Staśko, i nie zamieniłbym na żadną inną panią. W szkole jestem spokojny. Jest fajnie i mam kolegów. Najbardziej koleguję się z Krzyśkiem, Jaśkiem i Michałem. Razem bawimy się.

Lena Lebiedzińska: Bardzo lubię chodzić do szkoły i chętnie wstaję rano. Kiedy idę do szkoły, to cieszę się, że w szkole mogę się uczyć i czytać. Lubię literki i cyferki, a najbardziej czytać. Umiem już czytać i czytam z mamą wszystkie strony w książce. Mama mówi - przeczytaj to, przeczytaj tamto. I ja to czytam, bo bardzo lubię. Podobają mi się też przerwy, a na jednej krótkiej przerwie możemy wyjść na korytarz. Ja zawsze wtedy idę do mojej kuzynki Hani i tam sobie rozmawiamy. Byciem uczniem, to bardzo fajna sprawa. Trzeba przestrzegać też regulaminu, bo jak nie będziesz przestrzegał, to pójdziesz do pani dyrektor.

Krzysztof Ciszewski: Być uczniem, to znaczy, że muszę pracować, robić ślaczki i zadania. Największą radość sprawiają mi zadania. Moim zdaniem każdy uczeń powinien pisać. Nie wolno rozmawiać na lekcjach i trzeba słuchać pani. A ja lubię swoją panią. Najfajniejsze w szkole są przerwy i to, że mogę jeść kanapki i mamby.

Kuba Pustuła: Fajnie jest być uczniem. Uczeń w szkole pracuje na lekcji. Ja lubię pracować na lekcji, ale mało pracuję. Lubię bawić się z kolegami. Najbardziej lubię Szymona i Antka. Uczeń ma obowiązki takie, jak nie przeszkadzać na lekcji, słuchać pani, odrabiać lekcje. Najbardziej w szkole lubię pracować i lubię swoją panią.

Marysia Suchcicka: Chodzę do klasy c i dla mnie bycie uczniem, to bardzo fajna sprawa. Bycie uczniem, to znaczy, że się uczę nowych liter. Moja ulubioną jest literka M, bo mam na imię Marysia. W szkole mam fajną panią, bo jest bardzo miła, opiekuje się nami i pomaga nam. Uczeń w szkole ma też obowiązki. Lubię chodzić do szkoły i rano wstawać.

Amelka Mytych: W szkole jest bardzo fajnie, a szczególnie jak ma się fajną panią. A nasza pani taka jest. Przytula nas, uczy różnych rzeczy, jest miła. W szkole lubię wyklejać

i wycinać. Chodzę na świetlicę, ale czasem mama odbiera mnie po szkole. Na świetlicy też mi się podoba, bo mam koleżankę z klasy 1a i lubię się z nią bawić.

Zosia Filus: Być uczniem jest fajnie, bo w przedszkolu trochę się nudziłam. Nasza pani jest też bardzo miła. W szkole lubię, jak uczymy się z panią, jak z panią żartujemy, jak robimy prace plastyczne i konkursy plastyczne. Z panią żartujemy

o owieczkach, o różnych pracach. Jak ktoś coś źle robi, to pani mówi żartem, żeby tego nie robił. Uwielbiam chodzić do szkoły. Tu są i obowiązki, i przyjemności. Musimy pisać literki, czytać albo robić jakieś dodatkowe rzeczy albo pani daje nam luz i wtedy jest przyjemnie. Fajne jest żartowanie i przytulanie z panią.

Michał Ciszewski: Fajnie jest w szkole. W przedszkolu było trochę nudno, a w szkole jest znacznie lepiej. Lubię robić zadania, pisać literki. Moją ulubioną jest literka M, bo mam imię na M. W klasie lubię Krzysia Ciszewskiego, bo jesteśmy kuzynami. I bardzo się cieszę, że jesteśmy w jednej klasie. Podobają mi się jeszcze przerwy.

Wysłuchała Iza Szczygieł Fot. isz