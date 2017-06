PODCZAS WYJAZDU OBSERWOWALI TESTOWANIE SILNIKA

Tydzień temu kolejne piętnaście osób wzięło udział w drugim już wyjeździe do niemieckiego zakładu serwisowania silników w Arnstadt. Tym razem, ku zadowoleniu uczestników, na terenie zakładu przeprowadzono test silnika.

Kiedy podczas pierwszego wyjazdu do Arnstadt okazało się, że z przyczyn logistycznych test silnika odbył się w nocy i uczestnicy odwiedzający zakład nie będą mieli okazji obserwowania tej czynności, słychać było głosy rozczarowania. W piątek kolejna grupa uczestniczyła w wyjeździe studyjnym.



- Mieliśmy to szczęście, że podczas naszego pobytu na terenie zakładu w Arnstadt odbył się test silnika typu TRENT 500 o sile 600 tys. funtów. Sama próba trwała, od rozruchu, poprzez rozpędzenie, do pięciu minut. Dla porównania w Środzie Śl. w zakładzie będą testowane nowoczesne silniki typu TRENT 900 o sile do 900tys. funtów. Będą bardziej ekonomiczne, cichsze i nowocześniejsze - opowiada Jerzy Kryciński. - Podczas testu, kiedy byliśmy na zewnątrz hamowni, słychać było jedynie lekki świst, większy hałas wytwarzały auta jadące autostradą oddaloną od nas ok. 150 metrów. W sterowni z kolei nie słychać było żadnych hałasów. Oceniam poziom hałasu na około 30-35dB, być może mniej - relacjonuje.

Jak podkreśla pan Jerzy, podczas testu nie zauważono żadnych drgań, dymu, czy zanieczyszczenia, ponieważ wytrącany jest jedynie CO2 i woda.

Drgania były odczuwalne

Zgoła odmienne zdanie na ten temat ma jeden z uczestników z Juszczyna.

- Na pierwsze wrażenie wydaje się, że w zakładzie wszystko jest w porządku. Mieliśmy również okazję uczestniczyć w teście silnika lotniczego. Jednak testowany był jeden z najmniejszych. A przecież w naszym zakładzie mają być testowane znacznie większe silniki - mówi. - Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy – jedna znajdowała się w sterowni, druga na zewnątrz. Na początku, faktycznie nie słyszeliśmy nic, jednak przy większym ciągu słychać było już hałas na zewnątrz, odczuwalne były również drgania - dodaje.

Ład, porządek i przepisy BHP

Podczas pobytu na terenie niemieckiego zakładu ponownie uczestnicy zwrócili uwagę na ład i porządek, a także na ciszę, jaka panuje na hali.

- Sam zakład oceniam bardzo dobrze. Na miejscu panuje porządek, ład i przepisy BHP, które są na pierwszym miejscu. A praca w zakładzie ze względu na procedury technologiczne odbywa się w białych rękawiczkach, nie można dotykać gołymi rękoma części silnika, ponieważ może zostać tłuszcz z rąk, który może wpłynąć na uszkodzenie poszczególnych elementów - opowiada Jerzy Kryciński. - Wspaniałe jest również zaplecze, w tym piękna stołówka. Życzyłbym sobie, żeby wszystkie zakłady pracowały w takim ładzie i porządku, żeby nasi mieszkańcy pracowali w takich warunkach, jakie zaprezentowano nam podczas zwiedzania niemieckiego zakładu. Można domniemać, że na terenie nowego zakładu będą lepsze warunki płacowe w porównaniu do firm z z branży samochodowej już funkcjonujących na terenie gminy. Ze względu, że wymagana jest większa odpowiedzialność, precyzja i dokładność - wyjaśnia.

Jednak nie wszystkich wyjazd uspokoił. W przypadku mieszkańca Juszczyna wzbudził kolejne obawy i znaki zapytania.

- Po wyjeździe moje obawy nadal są, a wątpliwości pojawiło się jeszcze więcej. Pewne kwestie zaczynają docierać. Patrząc na okolicę zakładu, łatwo zauważyć, że zabudowania są znacznie dalej, niż będzie to miało miejsce w przypadku naszego zakładu. W Niemczech w sąsiedztwie zakładu są inne fabryki, u nas z kolei będzie to szczere pole. Mam wrażenie ponadto, że pokazano nam tylko tyle, ile chciano, albo ile można było nam pokazać - wyjaśnia w rozmowie z nami.

Protest trwa

Choć na przestrzeni ostatnich tygodni odbyły się dwa wyjazdy, część mieszkańców nadal opowiada się przeciwko planowanej inwestycji w średzkiej podstrefie w LSSE. Jak zapowiedziało Stowarzyszenie Ekologiczna Wieś, dziś między godziną 13:45 a 15:00 pod budynkiem Urzędu Miejskiego w Środzie Śl. odbędzie się protest przeciwko budowie hamowni. Na ten czas policja i straż miejska przygotowały objazdy.

(isz), Fot. isz