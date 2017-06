DBAJMY O WSZYSTKIE PRZEDSZKOLA JEDNAKOWO (list)

Witam, chciałabym poruszyć za Państwa pomocą temat Przedszkola Nr 1 w Środzie Śląskiej, które chyba zostało zapomniane przez średzką oświatę...

Wiem, że nowy żłobek jest także z funduszy unijnych, ale także i gminnych... Dzisiaj jadąc przez miasto widzę pięknie oświetlony żłobek w światełka i renifera, a inne przedszkola w Środzie jak np. Nr 1? Dlaczego nie mają oświetlenia, czy na to już nie stać miasta?

Z tego co wiem, to w przedszkolu na Strzeleckiej dawno już nie było remontów typu malowanie odświeżanie ścian. Korytarz nie był malowany od 11 lat, sale w starej części są w złym stanie, a najlepsze jest to, że ostatnio paliła się instalacja elektryczna no ale oczywiście z remontem trzeba poczekać bo pisma bo przetarg itd. A niech się znowu zapali i dojdzie do tragedii?

Z tego co wiem, to rodzice zaczynają brać sprawy w swoje ręce i ostatnio któraś z grup malowała sama salę dla dzieci za własne pieniądze, tak chyba nie powinno być. Nawet jak gmina nie ma funduszy (choć na wiele innych niepotrzebnych rzeczy są) to chociaż w wakacje jakby co roku malowali po 1- 2 sale, czy odnowiony został korytarz, byłoby znacznie lepiej.

Pan Burmistrz za namową nowej Pani Dyrektor dołożył się do placu zabaw oraz jego ogrodzenia jednak nadal są zbierane pieniążki na ten cel, czyli coś zaczyna się dziać, aby było ładnie i bezpiecznie.

Jednak nadal smuci to, że chcielibyśmy jako rodzice, aby wszystkie średzkie publiczne przedszkola, żłobki czy szkoły były jednakowo traktowane i jeśli jest jedno oświetlone to czego nie inne, bo nie są przy głównej drodze?

Pozdrawiam

Basia

(proszę o zachowanie anonimowość)