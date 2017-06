WYPADEK W KRĘPICACH! JEDNA OSOBA NIE ŻYJE (aktualizacja)

Jak informowaliśmy, w czwartek około godziny 22:30 na drodze krajowej nr 94 na wysokości Krępic doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku zdarzenia jedna osoba zmarła, a dwie walczą o życie. W wypadku poszkodowane zostały również dzieci.

Tragicznym w skutkach okazał się wypadek, do jakiego doszło w czwartek późnym wieczorem na drodze krajowej 94. Jak informuje policja, kierująca samochodem marki Chrysler 31-letnia mieszkanka Wrocławia, jadąc od strony Wrocławia i wykonując manewr skrętu w lewo prawdopodobnie nie udzieliła pierwszeństwa przejazdu kierującemu pojazdem marki Rover, 22-letniemu mieszkańcowi gm. Miękinia, który jechał od strony Środy w kierunku Wrocławia.

- W wyniku tego zdarzenia kierująca pojazdem marki Chrysler oraz czterej pasażerowie (w tym troje dzieci w wieku od 2 do 13 lat) zostali przewiezieni do szpitala we Wrocławiu. Również kierujący oraz dwoje pasażerów z pojazdu Rover zostało przewiezionych do szpitali we Wrocławiu. W wyniku tego zdarzenia kierujący pojazdem marki Rover zmarł w szpitalu – informuje st. asp. Marta Stefanowska.

Sześć zastępów straży pożarnej

Na miejsce zdarzenia zadysponowano sześć zastępów straży pożarnej: dwie jednostki z JRG Środa Śląska, JRG 7 Wrocław, a także dwa zastępy OSP Lutynia i OSP Miękinia.

W chwili przybycia na miejsce straży obecny był już Zespół Ratownictwa Medycznego.

- Nasze działania polegały na zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca zdarzenia, stabilizacji pojazdów, odłączeniu akumulatorów w uszkodzonych pojazdach, a także na wykonaniu dostępu przy użyciu sprzętu hydraulicznego do osób uwięzionych w samochodzie Rover – informują strażacy.

Od kierujących pobrano krew do badań. Przyczyny I okoliczności wypadku bada policja.

(isz) Fot. Gazeta "Roland"