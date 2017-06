SZLACHETNA POMOC DLA RODZINY Z NASZEGO POWIATU

Już po raz czwarty pracownicy średzkiego starostwa wzięli udział w akcji SZLACHETNA PACZKA. W tym roku pomocą objęto pięcioosobową rodzinę z gminy Malczyce.

Dzięki hojności urzędników, w tym roku również z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, udało się zebrać 1004 zł! Pieniądze przeznaczono na zakup opału oraz ratę na piętrowe łóżko. Urzędowa paczka zawierała również artykuły spożywcze, odzież, chemię, a także ubrania dla dzieci. Nie zabrakło też specjalnych upominków – wymarzonych książek i zabawek dla dzieci, kosmetyków dla mamy i czapki dla taty.

Wszystkie te rzeczy 11 grudnia trafiły do rodziny. – Paczkę przyjęto z radością, ale też ogromnym wzruszeniem. Było to niesamowite spotkanie. Jeden pokój, mnóstwo paczek i jeszcze więcej uśmiechów – mówi pracownik starostwa, inicjator zbiórki w urzędzie. – Wielkie brawa należą wszystkim zaangażowanym w niesienie pomocy - liderom, za nasz rejon odpowiadała Magda Kopacz, która wykonała ogromną, wspaniałą pracę, wolontariuszom oraz darczyńcom. Szlachetna Paczka to naprawdę niezwykła akcja i za rok znów weźmiemy w niej udział.

(rfp) Fot. ers

PACZKA 2016 – LICZBY:

Przygotowania do Finału trwały przez cały rok. Pracę 11 tys. 105 wolontariuszy organizowało 645 lokalnych liderów. Między 9 a 11 grudnia w blisko 700 miejscach w całej Polsce darczyńcy dostarczyli do magazynów przygotowane przez siebie paczki. Następnie wolontariusze udali się z prezentami do ubogich rodzin.

18 960 – liczba rodzin, które otrzymały pomoc

47 422 569 zł – łączna wartość przekazanej pomocy w paczkach

750 970 – liczba połączonych osób

2 501 zł – średnia wartość paczek dla jednej rodziny

35 – średnio tyle osób przygotowywało pomoc dla jednej rodziny