TO JUŻ TRZECI PROTEST PRZECIWKO INWESTYCJI

Wczoraj przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Środzie Śl. odbył się kolejny protest Stowarzyszenia Ekologiczna Wieś. W ten sposób mieszkańcy wyrazili swój sprzeciw wobec budowy zakładu serwisowania silników lotniczych w średzkiej podstrefie LSSE.

Od godziny 13:45 kilkudziesięciu mieszkańców naszej gminy protestowało przeciwko planowanej inwestycji. To już trzeci protest. W trakcie ponad godzinnej manifestacji jej uczestnicy zablokowali przejścia dla pieszych na wysokości budynku Urzędu Miejskiego i sklepu Lewiatan w Środzie Śl.

„Brudne powietrze niszczy wodę, glebę, ludzi”, „Stop Hamowni”, „Nie chcemy tej inwestycji”. To tylko trzy z wielu haseł, jakie pojawiły się na transparentach protestujących i jakie wyrażał podczas manifestacji prowadzący zgromadzenie konferansjer. Jak podsumowuje protest przewodniczący zgromadzenia, Zenon Grudkowski, w porównianiu do poprzednich, w proteście wzięło udział znacznie więcej mieszkańców.

Nasze protesty będą nadal kontynuowane

- Cieszymy się, że dotarliśmy do większej grupy mieszkańców. Nie dokonaliśmy jeszcze oceny wczorajszego zgromadzenia, jednak w przyszłym tygodniu zarząd spotka się, by ustalić dalsze postępowanie. Ustalimy również formę dalszych kroków – mówi podczas rozmowy z nami Zenon Grudkowski. - Z pewnością nasze protesty będą nadal kontynuowane ze względu na naszą troskę o jakość powietrza, jakie wdychamy. Jednym z argumentów inwestora są nowe miejsca pracy. Jednak prawda jest taka, że wciąż pojawiają się kolejne oferty pracy, których jest coraz więcej. A zatem to żaden argument. Dla nas argumentem jest jakość powietrza, jakie my, jak i mieszkańcy Środy Śl. i okolic, wdychamy teraz i jakie będziemy wdychać za kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat – dodaje.

Podczas poprzedniej rozmowy przedstawiciel stowarzyszenia informował nas również o złożeniu przez Stowarzyszenie Ekologiczna Wieś, wniosku o przystąpienie do postępowania administracyjnego jako strona.

- Wiem, że burmistrz wyraził zgodę i od tej pory jesteśmy już stroną w postępowaniu. Złożyliśmy już wniosek o udostępnienie dokumentacji. To dla nas jako stowarzyszenia, bardzo duży sukces. Na tym etapie możemy powiedzieć, że jesteśmy usatysfakcjonowani – poinformował nas dziś przewodniczący zgromadzenia.

Inwestor jest otwarty na rozmowy

Z zapytaniem o komentarz w sprawie manifestacji zwróciliśmy się również do inwestora. Jagoda Klonowska, jego przedstawiciel, zapewnia, że inwestor jest wciąż otwarty na rozmowy z mieszkańcami gminy Środa Śląska.

- Jesteśmy gotowi odpowiadać na wszelkie pytania, organizować spotkania oraz dalsze wycieczki do zakładu N3 w Arnstadt. Spotkanie po konferencji prasowej w Warszawie 5 grudnia zakończyło się ustaleniem z przedstawicielami protestujących, że prześlą do nas swoje pytania, abyśmy nadal mogli kontynuować dialog. Żadne pytanie do nas nie dotarło – mówi nam Jagoda Klonowska. - Ponadto w poniedziałek organizujemy spotkanie świąteczne w celu przedstawienia inwestycji i inwestora oraz udzielenia odpowiedzi na kolejne pytania mieszkańców. Zaproszeni zostali przedstawiciele lokalnej władzy, instytucji, stowarzyszeń, a także Zarząd Stowarzyszenia Ekologiczna Wieś. W piątek od p. Zenona Grudkowskiego otrzymaliśmy odpowiedź, że nikt ze Stowarzyszenia na spotkaniu się nie pojawi – wyjaśnia.

Jak dodaje, choć rekrutacja jeszcze na dobre się nie rozpoczęła, do działu HR spływają bardzo liczne aplikacje.

- To dla nas sygnał, że bardzo wielu mieszkańców Środy Śląskiej i okolic chce u nas pracować i jest zadowolona z faktu, że chcemy tu zainwestować – mówi Jagoda Klonowska. - Osobiście jako inwestor spotykamy się naprawdę z pozytywnym przyjęciem ze strony mieszkańców. Po ostatniej wycieczce kilka osób telefonicznie informowało nas, że są bardzo zadowolone z wyjazdu, który rozwiał ich wszystkie wątpliwości – dodaje.

Jakie będzie zakończenie sprawy? Trudno powiedzieć. Jedno jest pewne. Jak zapewniali podczas protestu przeciwnicy inwestycji, jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa. A decyzje o kolejnym proteście i jego formie zostaną podjęte w ciągu kilku najbliższych dni.

Iza Szczygieł, Fot. isz

Więcej zdjęć TU

{module zestaw (m2m) ofertybankow.com.pl}