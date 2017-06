BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU ZAGOŚCIŁO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

Wczoraj, 17 grudnia, w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Środzie Śląskiej. odbyło się przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju z udziałem harcerzy.

- We mszy św. wzięli również udział zaproszeni goście. W najbliższym czasie światło pokoju zostanie przekazane w innych kościołach powiatu średzkiego - informuje średzki hufiec ZHP.

- Związek Harcerstwa Polskiego organizuje przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce. Nasz kraj jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ, do Danii - podkreśla Marlena Kucharska

z Zespołu Promocji i Informacji Hufca ZHP Środa Śląska.

Hasło tegorocznej sztafety BŚP to "Odważnie twórzmy pokój". Wcześniej o wydarzeniu pisaliśmy TU.

(rol.) Fot. ZHP

