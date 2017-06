DZISIAJ RANO OSOBÓWKA DACHOWAŁA KOŁO PROSZKOWA

Dzisiaj ok. godz.7:40, na wysokości Proszkowa, doszło do wypadku drogowego. Jak już wielokrotnie informowaliśmy, w miejscu tym, z uwagi na ostry zakręt, dochodzi do podobnych zdarzeń najczęściej w okresie jesienno - zimowym.

W działaniach, na miejscu zdarzenia, brała udział między innymi jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukówku.

- 18 grudnia zostaliśmy zadysponowani przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Śląskiej do zdarzenia drogowego (dachowanie samochodu osobowego) na drodze krajowej nr 94, na wysokości miejscowości Proszków. Do zdarzenia udaliśmy się zastępem GBA 2,6/28 Mercedes 1429. Na miejscu działaliśmy wspólnie z zastępami JRG Środa Śl. - GBA-Rt 3/36 i GLBA-Rt - relacjonują strażacy.

