TRWA JARMARK ŚWIĄTECZNY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

Wczoraj rozpoczął się jarmark świąteczny w naszym mieście. Poza możliwością zakupów m.in. świeżych wędlin, miodów i owczych serów, uczestnicy jarmarku mogą obejrzeć występy naszych średzkich artystów.

Jarmark Świąteczny w Środzie Śl. to nie tylko kramy ze smakołykami, przetworami, czy ozdobnymi przedmiotami. To także miejsce, w którym możemy posłuchać muzyki w wykonaniu dzieci i naszych rodzimych artystów. W przerwie między koncertami, na odważnych czekają również choinki. Wczoraj już trzech pierwszych śmiałków dzięki zaśpiewanej kolędzie, otrzymało piękne drzewa świąteczne do swojego domu.

Dziś o godzinie 11. koncert przedszkolaków. O godzinie 16. koncert Pawła Wenderskiego. W międzyczasie na kolejnych, odważnych wykonawców kolęd czekają piękne, żywe choinki. Przypominamyy, że jarmark zlokalizowany jest na ulicy Legnickiej koło dworca autobusowego.

W imieniu organizatorów zapraszamy.

(isz), Fot. isz

{module zestaw (m2m) ofertybankow.com.pl}