LUFTHANSA I GENERAL ELECTRIC ZAINWESTUJĄ 250 MLN EURO

XEOS spółka joint venture gigantów branży lotniczej - GE Aviation i Lufthansy wybrała teren Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Środzie Śląskiej na budowę supernowoczesnego centrum serwisowania silników lotniczych.

Dzisiaj w siedzibie LSSE w Legnicy spółka XEOS otrzymała zezwolenie na działalność pod Środą Śląską.

- Wybranie przez GE i Lufthansę Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej jako miejsca, w którym ulokuje kluczową dla rozwoju polskiej gospodarki inwestycję pokazuje, że nasz region jest gotowy

i otwarty na innowacje oraz najnowocześniejsze technologie. Mamy nadzieję, że nazwa XEOS stanie się synonimem branży lotniczej w Polsce. To historyczna inwestycja, która może wywołać efekt domina - w postaci kolejnych supernowoczesnych, zaawansowanych technologicznie inwestycji - a my jako LSSE chcemy tworzyć jak najlepszy klimat dla inwestorów - mówi Witold Lech Idczak, Prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

- Przewagą naszego regiony są chętni do pracy, młodzi ludzie kształcący się w szkołach i uczelniach technicznych. Ta inwestycja to nieoceniona szansa dla rozwoju ich kariery zawodowej. XEOS planuje ściśle współpracować z uczelniami oraz szkołami technicznymi. To bardzo dobra wiadomość. Dzięki temu wykształcenie zdobędzie nowe pokolenie świetnych specjalistów - twierdzi Krzysztof Sadowski, wiceprezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Sadowski podkreśla, że takie inwestycje jak XEOS ściągną talenty nie tylko z regionu, ale także z całego kraju. Dzięki temu nasz region może stać się jednym z najważniejszych centrów innowacji. Dlatego to dla nas ogromy zaszczyt, że jako LSSE możemy uczestniczyć w tym przedsięwzięciu.

Dlaczego średzka podstrefa LSSE?

Z kolei Thomas Böttger, dyrektor zarządzający i członek zarządu XEOS wyjaśnia, że Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna została wybrana jako najlepszy region dla naszej inwestycji ze względu

na dostępność szerokiej i wykwalifikowanej kadry, ale również bardzo dobre warunki infrastrukturalne. - I to się potwierdza. Każdego dnia dostajemy CV od kolejnych kandydatów. Wielu z nich to doskonale wykwalifikowani specjaliści - twierdzi.

Inwestor zapewnia, że wybuduje światowej klasy centrum serwisowania silników lotniczych i stworzy około 500 nowych miejsc pracy. Władze Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uważają, że XEOS to nowy rozdział w historii rozwoju nie tylko branży lotniczej w Polsce, ale i całego regionu.

Inwestor już zapowiedział, że stworzy jak najlepsze warunki dla pracowników. Zatrudnienie znajdą zarówno inżynierowie, jak i pracownicy administracyjni oraz fizyczni. Aż 15 mln euro

z inwestycji wartej 250 mln, XEOS zamierza wydać na szkolenia i treningi załogi.

Już dziś zainteresowanie pracą w zakładzie jest tak duże, że inwestor wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych pracowników już teraz uruchomił rekrutację.

Co więcej spółka planuje ściśle współpracować z Politechniką Wrocławską oraz lokalnymi szkołami i uczelniami technicznymi, w których wykształcenie zdobędzie nowe pokolenie specjalistów.

Na decyzję inwestora miał również wpływ fakt, że kluczowe elementy silników, które mają być serwisowane w zakładach w Środzie Śląskiej, zaprojektowali polscy inżynierowie z Engineering Design Center w Warszawie - joint venture GE Aviation z polskim Instytutem Lotnictwa.

Wmurowanie kamienia węgielnego planowane jest na marzec 2017 roku, natomiast zakład ma ruszyć już we wrześniu 2018 roku.

Informacja o serwisowanych silnikach

Głównym przeznaczeniem zakładu będzie serwisowanie silników typu GEnx-2B, a w kolejnych latach również typu GE9X. Aktualnie w komercyjnym użyciu przez 18 operatorów lotniczych na całym świecie jest prawie 500 silników GEnx-2B, które wylatały już w sumie 5 mln godzin, osiągając świetne wyniki eksploatacyjne. Ich technologiczne zaawansowanie sprawia, że w porównaniu z modelem GECF6, gwarantują niższe zużycie paliwa oraz mniejszą o 15% emisję CO2.

Silniki GE9X, które do zakładu będą trafiać od 2021 roku, są natomiast najnowocześniejszymi silnikami lotniczymi w swojej klasie. I choć formalny proces ich certyfikacji zakończy się w 2018 roku, to już ponad 700 sztuk zostało zamówionych przez operatorów na całym świecie. Silniki GE9X są kontynuacją rozwoju technologii lotniczej w kierunku większej wydajności przy jednoczesnym mniejszym spalaniu paliwa, co oznacza mniejszą emisję gazów do atmosfery.

(mm) Fot. LSSE