ACH CI MYŚLIWI! WYOBRAŹMY SOBIE ŚWIAT BEZ NICH (opinia czytelnika)

Wyobraźmy sobie świat bez myśliwych…. Hola! Hola! Ok. Dolny Śląsk bez myśliwych, jak mogłoby to wyglądać? Prawdopodobnie populacje zwierząt żyjących dziko (tak myślą nasi rodzimi Zieloni) zaczęłyby się rozmnażać swobodnie, a jedyną regulacją pogłowia byłyby naturalne upadki.

Ilość zwierząt, biorąc pod uwagę tabele przyrostu (o zgrozo myśliwskie), w przypadku saren i jeleni wzrastałaby co roku o ok. 2/3 pogłowia, w przypadku dzików 2- 3 krotnie. Widok swobodnie poruszających się po lesie wielkich chmar jeleni, rudli saren czy watach dzików należałby do zwyczajnych.

Myślę, że te nasze małe laski, wycinane przez innych wrogów ekologii, nie dałyby rady pomieścić całej tej populacji zwierzyny i po kilku latach zasiedliłyby one swobodnie pola nie bojąc się człowieka, bo przecież z jego strony nie groziłoby żadne niebezpieczeństwo.

Oczywiście cała ta populacja musi się wykarmić (jak człowiek) i raczej nie zadowoli się korą z drzew, więc wyjdzie na pola uprawne okolicznych rolników. Rolnik- dawniej, dzisiaj przedsiębiorca nie prowadzi gospodarki charytatywnie wręcz przeciwnie, chce zarobić więc zwróci się do skarbu państwa o nasze pieniądze jako rekompensatę poniesionych strat (podwójna szkoda nie mamy zboża, a i pieniędzy mniej w budżecie) cóż dotychczas płacili Ci wredni myśliwi.

Zapomniałbym o boiskach, zbuchtowanych skwerkach przykościelnych, czy coraz częstszych gościach z lasu w śmietnikach na osiedlach przyleśnych. Przyroda jednak nie zna takiego pojęcia jak niekontrolowany wzrost populacji zwykle raz, dwa wymyśla sposób na regulację ilości.

Nie chodzi mi tu o wypadki komunikacyjne, a tych na pewno będzie więcej (ucieszą się ubezpieczyciele my mniej, bo składki wzrosną a i auta trzeba będzie naprawiać może i chować zmarłych) ale choroby, które zaczną nękać biedne zwierzaki.

Tego typu obserwacje są nam znane szczególnie, gdy nadmiernie rozrośnie się populacja lisa, przychodzi pomorek- ciach i jest już dobrze. Truchła lisa leżą zwykle pod ziemią, więc nie rażą naszych zmysłów estetycznych. Martwe jelenie, dziki, sarny będą rozkładać się na polach widok, zapach i inne efekty nie do zapomnienia.

Może to będzie ASF (gospodarka kraju ucierpi), albo inna choroba tak czy siak ja bym się zaczął modlić tak obiektywnie o wilki, może one wtedy zajmą się pogłowiem dzikiej zwierzyny. Wrócą stare bajki o wilkach, spacery po lesie się skończą bo - albo smród gnijącego mięsa - albo wilki. Proponowałbym się jednak zastanowić nad rolą myśliwego w naszym świecie, gdzie wybito wilki i żaden Polak dziś żyjący nie jest za to winny.

Myśliwi cieszą się bardzo zróżnicowaną opinią, wystarczy spojrzeć na widokówkę poniżej wysłaną stąd ze Środy Śląskiej 100 lat temu gdzie widać ewidentnie, że te dwa trutnie uciekły od domowych obowiązków raczej nie po to żeby polować.

Pozdrawia Dziad Borowy

szczególnie Kolegów z Koła Łowieckiego ,,DANIEL”