1% PODATKU MA OGROMNE ZNACZENIE! PROSIMY O WSPARCIE

Filipek urodził się 01.05.2016 r. Jest kochanym, wesołym, nadzwyczaj silnym dzieciaczkiem. Zaraz po urodzeniu u naszego synka wykryto zmiany guzowate w okolicy nadnercza lewego.

W swoim króciutkim życiu przeszedł już zabieg resekcji guza lewego nadnercza, wycięcie pakietu węzłów chłonnych okolicy ogona trzustki. W przeprowadzonym badaniu histopatologicznym ku naszemu zmartwieniu wykryta została NEUROBLASTOMA. Jest to nowotwór występujący tylko u dzieci. To niesamowite, że w tak małym ciele jest miejsce na takie okropne rzeczy! Po zabiegu Filipek szybko doszedł do siebie, a my byliśmy dobrej myśli.



W kolejnych wykonanych badaniach scyntygraficznych wykonanych w Warszawie stwierdzono u naszego synka mnogie ogniska nieprawidłowego intensywnego gromadzenia znacznika w obrębie prawej wątroby. Największe znajdują się w okolicy prawego płata podprzeponowo. Na domiar złego stwierdzono ogniska nieprawidłowego gromadzenia znacznika w kościach piszczelowych, a także w kościach pokrywy czaszki.

Swoje pierwsze Święta Bożego Narodzenia Filipek spędzi w szpitalu, gdzie zostanie mu podana chemia.



Z przykrością patrzymy na kolejne wyniki, które nie przynoszą pocieszenia. Musimy zrobić wszystko, żeby wyciągnąć naszego Szkraba z okropnych szczypiec tej wstrętnej choroby!

Dlatego prosimy Was o pomoc, środki z 1 % przekazanego przez każdego z Was zostaną wykorzystane na jego leczenie.

Oprócz tego można wpłacać indywidualne kwoty na jego konto. Za okazałą pomoc i serce będziemy bardzo wdzięczni.

Rodzice

Prosimy wszystkich Państwa o przekazanie tej informacji dalej.

Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”

Ul. O. Bujwida 42

50-368 Wrocław

Bank Millenium S.A.



11 1160 2202 0000 0001 0214 2867

Z tytułem wpłaty „Filip Banaś"

KRS 0000086210