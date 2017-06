DLA WĘDKARZY I NIE TYLKO... - ŚWIĄTECZNIE O KARPIACH

W naszym cyklu "Poradnik początkującego wędkarza", z okazji Świąt, o karpiach, sposobie ich łowienia i ich wymiarach ochronnych opowie specjalista w temacie, doświadczony karpiarz, Gabriel Hen.

Jednym z obcych gatunków, popularnych w naszych łowiskach jest karp. Nasz rozmówca, karpiarz to osoba, która poświęciła się w wędkarstwie łowieniu dwóch gatunków ryb, tj. „karp” i „amur” - stosująca przy tym zasadę C&R (Catch & Release) „Złów i wypuść”. Jak wyjaśnia na początku rozmowy, karp to nie tylko ryba na wigilijny stół. Dla innych to ryba, która podczas wędkarskich zasiadek przynosi dużo szczęścia i radości.

- Wędkarze uznający się za karpiarzy, każdą złowioną rybę fotografują odkażają jej pysk po haku i inne rany na ciele jeśli występują i wpuszczają z powrotem do wody – nie zabierają jej z łowiska. Karpiarzem nie zostaje się z dnia na dzień, trzeba czasu, poświęcenia i zdobycia ogromnego doświadczenia – przekonuje Gabriel Hen.

Wędkarski ekwipunek na karpie

Jak przekonuje wędkarz, zanim zakupimy sprzęt, trzeba się mocno zastanowić nad hobby, ponieważ jak wiadomo, sprzęt wędkarski do tanich nie należy. Jego zdaniem, w niektórych przypadkach karpiowanie, to także sposób na życie – testowanie sprzętu wędkarskiego, współpraca z firmami wędkarskimi, własne sklepy karpiowe, itp.

- Pierwszą i najważniejszą rzeczą w ekwipunku karpiarza jest mata karpiowa oraz odkażacz, bo karpiarz łowiący bez maty i odkażacza, to nie karpiarz, a jedynie osoba łowiąca karpie. Wyróżniamy różne rodzaje mat - od kołysek stojących na nogach po maty pływające. Zazwyczaj mata zrobiona jest z miękkiego wodoodpornego materiału grubości 3- 4 centymetrów co ma sprzyjać w ochronie karpia, amura przed uszkodzeniami – mówi Gabriel Hen.

Podbierak - kolejną częścią ekwipunku, jaką powinien posiadać karpiarz jest duży (chodzi tu o rozpiętość ramion oraz głębokość siatki) podbierak. Jak podkreśla wędkarz, karpie i amury nie należą do małych ryb, bo w Polsce rekord karpia wynosi 34.5 kg. Amury zresztą nie rosną mniejsze.

Wędziska – wybór odpowiedniej wędki powinien zostać dobrze przemyślany, kij dobieramy do łowiska, warunków w nim panujących i odległości, na jakich będziemy łowić. Kije karpiowe wahają się w długościach od 3 metrów do 3.90 metra. Kij karpiowy przed zakupem trzeba sprawdzić jak leży w ręce i dowiedzieć się jakie są jego preferencje, tzn. ciężar wyrzutu, akcji szczytowej i krzywej ugięcia.

Kołowrotek - następną rzeczą, bez której nie obejdzie się podczas karpiowaia jest kołowrotek. Wyróżniamy 2 rodzaje kołowrotków karpiowych: z wolny biegiem i bez.

- Kupując kołowrotki należy zwrócić uwagę, na jakich odległościach będziemy wędkować, a także na nawój żyłki, sprawność hamulca, a także na to, by kołowrotek był mocny – karpie i amury to waleczne ryby – podkreśla nasz rozmówca.

Żyłki karpiowe - zaczynają się od różnych średnic, tj. grubości, - 0.20 mm do 0.45 mm.

- Żyłki tak samo jak wędki dobieramy do warunków panujących na łowisku, biorąc pod uwagę zatopione drzewa, roślinność podwodną oraz ukształtowanie i rodzaj dna. Drugą ważną rzeczą przy doborze żyłki jest jej rozciągliwość, przy mniejszych odległościach wędkowania możemy używać jako linki głównej żyłki rozciągliwej zaś na dużych odległościach żyłki o mniejszej rozciągliwości. Rozciągliwa żyłka w „czystym łowisku” - bez zaczepów pozwoli na „ostrzejszy hol” wybaczając sporą ilość błędów podczas holowania ryby - mówi wędkarz. - Łowiąc w pobliżu różnych zaczepów i przeszkód zbyt rozciągliwa żyłka może okazać się przyczyną Naszych porażek i zbyt dużej ilości straconych ryb z powodu zbyt małej kontroli ryby pływającej w pobliżu zaczepów. Początkujący karpiarze nie powinni używać jako linki głównej plecionki, powód jest prosty – brak rozciągliwości zarówno zaleta jak i wada, która na pewno da się we znaki początkującemu karpiarzowi - wyjaśnia.

Pozostałe wyposażenie

Wybierając się na karpia, niezbędne są również sygnalizatory, podpórki, namiot, łóżko karpiowe, itp.

- Wędkarstwo karpiowe tak jak wcześniej wspominałem nie należy do łatwych pod względem czasowym, niekiedy zasiadki trwają po kilka dni, więc wygodne łóżko karpiowe i namiot w którym będziemy mogli się przespać i schronić przed deszczem i zimnem, to kolejne części „karpiowego ekwipunku” - dodaje karpiarz.

Okresy ochronne i wymiary

W Polsce zarówno karp, jak i amur nie posiadają okresu ochronnego.

- Karp ma wymiar ochronny od 30 cm (nie dotyczy rzek) i limit ilościowy w postaci 3 sztuk. Amur zaś nie ma wymiaru ochronnego ani długościowego – mówi Gabriel Hen. - Istnieją w Polsce łowiska specjalne, tzn. takie gdzie się płaci za wędkowanie i każdego złowionego karpia i amura trzeba wypuścić, również niektóre koła wędkarskie na terenie Polski zaczynają stosować dolny i górny wymiar ochronny karpia i amura celem zwiększenia atrakcyjności łowiska względem karpiarzy - wyjaśnia.

Wysłuchała Iza Szczygieł Fot. ze zbiorów Gabriela Hena