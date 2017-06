TRAGICZNY WYPADEK KOŁO PROSZKOWA - 2 OSOBY NIE ŻYJĄ

Wczoraj, w późnych godzinach wieczornych, zadzwoniła do nas Czytelniczka z bardzo smutną informacją. W świąteczną niedzielę, na drodze krajowej (w okolicach Proszkowa) doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego.

Po godzinie 23. na drodze 94. na wysokości miejscowości Proszków doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych marki Volkswagen Polo i Opel Astra. Jak informuje policja, do zdarzenia doszło na skutek nie zachowania należytej ostrożności przez kierującą polo, która na łuku drogi zjechała na przeciwny pas ruchu. W wyniku czego doszło do zderzenia czołowego volkswagena z oplem.

Na miejsce zadysponowano zastępy straży pożarnej z JRG Środa Śląska i OSP Bukówek.

- Nasze działania polegały na zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów, a także na wykonaniu przy użyciu sprzętu hydraulicznego dostępu do osób uwięzionych w pojazdach – informują strażacy z PPSP w Środzie Śl. - Po wykonaniu dostępu, osoby poszkodowane zostały przez nas ewakuowane i przekazane przybyłemu na miejsce zdarzenia zespołowi ratownictwa medycznego – dodają.

27-letnia pasażerka VW poniosła śmierć na miejscu. 25-letnia kierująca pojazdem zmarła po przewiezieniu do szpitala. W wyniku zderzenia kierowca i pasażerowie opla astry (osoba dorosła i dziecko) zostali ranni.

Na miejscu poza strażą pożarną działał Zespół Ratownictwa Medycznego i policja. Podczas trwających blisko trzy godziny czynności droga była zablokowana.

O dalszych szczegółach wypadku będziemy informować.



(red.), isz, Fot. archiwum "Rolanda" (zdj. ilustracyjne)