WYPADEK W PROSZKOWIE. DWIE OSOBY NIE ŻYJĄ (aktualizacja)

Wieczorem w pierwszy dzień Świąt na drodze 94 na wysokości Proszkowa doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. W wyniku zderzenia dwie osoby zginęły. Trzy osoby są ranne, w tym dwoje dzieci.

Jak informowaliśmy wcześniej, 25 grudnia, po godzinie 23. na 61,2 km drogi 94. na wysokości miejscowości Proszków doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych marki Volkswagen Polo i Opel Astra.

- Na miejscu policjanci ustalili, iż kierująca pojazdem marki VW 25-letnia mieszkanka Wrocławia, jadąc w kierunku Lubina na łuku drogi prawdopodobnie straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na przeciwległy pas ruchu i uderzyła czołowo w nadjeżdżający z przeciwnego kierunku pojazd marki Opel, którym kierował 33-letni mężczyzna - informuje Marta Stefanowska. - W wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniosła pasażerka VW, 27-letnia kobieta, natomiast kierująca pogotowiem lotniczym została przetransportowana do szpitala we Wrocławiu, gdzie niestety zmarła - dodaje policjantka.



Na miejsce wypadku zadysponowano zastępy straży pożarnej z JRG Środa Śląska i OSP Bukówek.

- Nasze działania polegały na zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów, a także na wykonaniu przy użyciu sprzętu hydraulicznego dostępu do osób uwięzionych w pojazdach – informują strażacy z PPSP w Środzie Śl. - Po wykonaniu dostępu, osoby poszkodowane zostały przez nas ewakuowane i przekazane przybyłemu na miejsce zdarzenia zespołowi ratownictwa medycznego – dodają.

W zderzeniu brała udział dwójka dzieci

- Kierujący Oplem korzystał z pomocy medycznej na miejscu, nie był hospitalizowany, natomiast troje pasażerów z Opla trafiło do szpitali: 37-letnia pasażerka do szpitala w Legnicy, dwaj chłopcy w wieku 6 lat i 1 rok do szpitala we Wrocławiu. Kierujący Oplem był trzeźwy - informuje st. asp. Marta Stefanowska, oficer prasowy KPP w Środzie Śląskiej.

Jak informuje policja, czynności na miejscu zdarzenia wykonywane były pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Środzie Śl. Ciało kierującej VW zostało skierowane na sekcję zwłok do Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu. Pojazdy zabezpieczono na parkingu strzeżonym. Obecnie wyjaśniane są wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

Na miejscu poza strażą pożarną działał Zespół Ratownictwa Medycznego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i policja. Podczas trwających blisko trzy godziny czynności droga była zablokowana.

(isz), Fot. zdj. iluistracyjne