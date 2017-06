MIKOŁAJ WCHODZI KOMINEM – PRZEDSZKOLAKI O ŚWIĘTACH I MIKOŁAJU

Przed świętami odwiedziliśmy radosne, energiczne i rozbrykane czterolatki z grupy Żabki i ich wychowawczynię panią Annę Szynal z Przedszkola nr 1 w Środzie Śląskiej. Zapytaliśmy przedszkolaków o to, jak wygląda Mikołaj, jak dostaje się do domów i z czym kojarzą się im święta. Ciekawi jesteście co nam powiedzieli?

Maja: Kiedy jest bardzo zimno i kiedy jest śnieg, wtedy przychodzi św. Mikołaj. Przynosi też prezenty pod choinkę. Przyjeżdża do nas saniami, które prowadzą renifery. Spotkałam świętego Mikołaja i miał siwą brodę, czapkę z białym pomponem. Mikołaj przychodzi tylko do grzecznych dzieci, bo jak dziecko jest niegrzeczne, to przynosi wtedy rózgę. Ja dostałam laleczkę. Chciałabym dostać jeszcze trąbę od Mikołaja. Taką, co gra. Bardzo lubię święta, bo wtedy można urządzić jakąś imprezę, albo piec pierniki. Bardzo lubię piec pierniki z moją mamą.

Natalka: Mikołaj nie ma całej czerwonej czapki, bo ma jeszcze taką czerwoną watę na czapce i ma siwą brodę, i jest mu zimno, jak rozdaje prezenty. Ogrzewa się wtedy szalikiem. Mikołaj wchodzi do domu kominem, bo ma latające sanie i renifery. Widziałam kiedyś Mikołaja, jak latał i machał do mnie. On mieszka daleko na Biegunie Północnym. Ma też psa – Łapę. Oglądałam taki film i tam Mikołaj uratował pieska i ten piesek urósł. Chciałabym dostać od Mikołaja pieska- maskotkę, który będzie wyglądał jak prawdziwy. Chciałabym, żeby był biały w łaty.

Ola: Mikołaj albo oknem albo kominem wchodzi do naszego domu. Ma duży brzuch, brodę, buty i worek, w którym ma dla nas prezenty. Pisałam list do niego, że chcę dostać lalkę. W domu pomagam mamie w przygotowaniach do świąt, piekę pierniki w kształcie gwiazdki i dekoruję je kolorowymi farbkami. Bardzo lubię święta i lubię ubierać choinkę. Wtedy pomaga mi mama i czasem tata.

Leon: Mikołaja widziałem tutaj u nas w sali. Był duży, miał siwą brodę i jeszcze był cały czerwonym Ma troszkę duży i troszkę mały brzuch, i jak przychodzi woła: Ho ho ho. Mikołaj wchodzi do naszego domu, kiedy zrobi pstryk i już jest w naszym domu. Przed świętami pomagam mamie, robię pierniki gwiazdki. Jak będę miał choinkę, będę ubierał ją z rodzicami. Lubię najbardziej to, że Mikołaj da mi prezent – samolot Sky. Chciałbym go dostać.

Zuzia: Mikołaj ma białą brodę, gruby brzuch i czerwone ubranie. Jak przychodzi, to mówi ho ho ho. I przychodzi tylko do grzecznych dzieci. A niegrzeczne dziecko musi obiecać Mikołajowi, że będzie grzeczne i wtedy dopiero dostaje prezent. Kiedyś był u mnie mikołaj i przyniósł mi radio, z którego leciały piosenki. Bardzo się ucieszyłam. Kocham Mikołaja. Przed świętami pomagam mamie i zawieszam bombki. Najbardziej lubię te kolorowe. Robię też z mamą pierniki i dekoruję je. Znam piosenkę „Mikołaj jedzie samochodem”. W przedszkolu nauczyłam się takiej piosenki.

Libia: Bardzo lubię święta, bo przychodzi święty Mikołaj i zawsze w mojej torebce znajduję jajko niespodziankę. Mikołaj wchodzi przez komin. Po prostu wskoczył do komina i wszedł do mojego pokoju. Nie widziałam jeszcze Mikołaja, bo przychodzi do mnie cichutko. Przed świętami pomagam mamie upiec rogaliczki z dżemem. Bardzo je lubię i są smaczne. Chciałabym dostać piękną księżniczkę i amulet. Taki zwykły do zabawy.

Igor: Widziałem już Mikołaja. Miał białą brodę, czerwone ubranie. Mikołaj jest bardzo szczęśliwy. Wszystkie zabawki bierze z fabryki elfów. Wchodzi do nas przez komin i do środka dostaje się magicznie. Przylatuje do nas na saniach. Od Mikołaja chciałabym dostać Autobota i napisałem o tym w liście do mikołaja. W świętach podoba mi się najbardziej choinka. Ubieram ją z rodzicami i zakładam bombki. Piekę też pierniki w różne kształty: w gwiazdki i choinki. A potem jeszcze je dekoruję i podjadam.

Marcel: Mamy ozdobioną choinkę przed domem i światełka przed domem i na choince. W domu będę dopiero ubierał choinkę. Ubieram ją w bombki razem z mama i tatą. Napisałem już list do Mikołaja i chciałabym dostać sterowanego dinozaura. Moim zdaniem Mikołaj przychodzi do wszystkich dzieci, ale niegrzecznym nic nie przynosi. Bardzo lubię święta. I w święta przychodzi Mikołaj i przynosi mi prezenty. Dinozaura i Hot Wheels.

Wysłuchała Iza Szczygieł, Fot. isz