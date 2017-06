POŻARY SADZY W KOMINIE I POMOC KARETKOM

W okresie świątecznym straż pożarna interweniowała kilka razy. Wypadek na DK 94, pożary sadzy w kominach, pomoc poszkodowanym, to tylko kilka z interwencji, w jakich uczestniczyli strażacy z powiatu średzkiego.

Wypadek w Krępicach. Trzy osoby poszkodowane

Dzień przed Wigilią na drodze 94 na wysokości Krępic doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych marki Mini i Ford Focus. Na miejsce zadysponowano zastępy straży pożarnej z JRG Środa Śląska, OSP Lutynia i JRG Wrocław. W chwili przyjazdu na miejsce strażaków na drodze 94, na pasie skrętu do jednej z firm, prostopadle do siebie znajdowały się dwa pojazdy. Trzy osoby podróżujące autami samodzielnie je opuściły. Na miejscu obecne było również pogotowie.

- Nasze działania polegały na zabezpieczenie miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów, a także na neutralizacji płynów eksploatacyjnych z jezdni – informuje o zdarzeniu Dariusz Domaradzki z PPSP w Środzie Śl.

W wyniku zdarzeniu zniszczeniu uległ lewy bok i przód mini, a także przód focusa. Straty oszacowano na 20 tys. złotych.

Pożar sadzy w Lutyni

W Wigilię, tuż przed godziną 13. do straży wpłynęło zgłoszenie i pożarze sadzy w kominie w budynku mieszkalnym w Lutyni. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy z JRG Środa Śl. i OSP Lutynia. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i sprawdzeniu temperatury przewodu kominowego. Przy użyciu urządzenia wielogazowego sprawdzono również obecność tlenku węgla w pomieszczeniu. Wszystkie pomiary były w normie.

Pomoc karetce pogotowia

W pierwszy i drugi dzień świąt, straż pożarna dwukrotnie ruszała na pomoc ambulansom pogotowia ratunkowego, które ugrzęzły w grząskim, po opadach deszczu, terenie.

Do pierwszego zdarzenia doszło 25 grudnia, około godziny 19. w Krępicach. W tym przypadku karetka nie mogła wyjechać z prywatnej posesji. Na miejsce wezwano OSP Miękinia. W drugim przypadku do zdarzenia doszło w Wilkowie Średzkim, gdzie karetka ugrzęzła w rozmokłej drodze gruntowej. W obu przypadkach działania strażaków polegały na oświetleniu i zabezpieczeniu terenu, a także na na wyciągnięciu ambulansów przy pomocy wyciągarki na utwardzoną drogę.

Pożar sadzy w Mazurowicach

Około godziny 12. , 26 grudnia straż otrzymała wezwanie do Mazurowic, gdzie w jednym z budynków jednorodzinnych doszło do pożaru sadzy w kominie. Na miejsce zadysponowano jednostki straży z OSP Malczyce, OSP Rusko i JRG Środa Śląska. W chwili dotarcia strażaków na miejsce zdarzenia z komina wydobywał się gęsty dym i iskry. Właściciel przed przybyciem straży ugasił ogień i opróżnił palenisko. Wszyscy domownicy znajdowali się przed budynkiem.

- Nasze działania polegały na zabezpieczeniu terenu, przewietrzeniu pomieszczeń, a także przy pomocy podnośnika podaniu do przewodu kominowego środka gaśniczego i piasku - informuje Dariusz Domaradzki, rzecznik PPSP w Środzie Śl.

Sadzę strącono, a następnie wybrano przy pomocy drzwiczek zlokalizowanych przy przewodzie kominowym. Przy użyciu urządzeń pomiarowych sprawdzono temperaturę przewodu kominowego (najwyższa wynosiła 60st. C), a także obecność tlenku węgla w pomieszczeniach (najwyższy pomiar wynosił 25 ppm., jednak po ponownym przewietrzeniu był już zerowy).

(isz), Fot. OSP Malczyce