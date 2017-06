NIE DOSTOSOWAŁ PRĘDKOŚCI. WYPADŁ Z DROGI

Wczoraj na drodze 94. doszło do kolizji. To już kolejne zdarzenie, do którego doszło na skutek niedostosowania przez kierowców prędkości do warunków panujących na drodze.

O zdarzeniu na drodze 94. na wysokości Juszczyna straż pożarna została poinformowana wczoraj o godzinie 7:46. Jak wynikało ze zgłoszenia samochód osobowy na skutek niedostosowania prędkości wypadł z drogi. Zadysponowano jednostki straży pożarnej JRG Środa Śl. i OSP Miękinia. W chwili przyjazdu strażaków na miejsce zdarzenia, samochód osobowy znajdował się poza drogą, na polu ornym. Na miejscu obecne były dwie karetki pogotowia ratunkowego. 35-letni kierowca znajdował się już w jednym z ambulansów. Ruch na drodze odbywał się bez przeszkód.

- Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i odłączeniu akumulatora w uszkodzonym pojeździe – informuje o zdarzeniu Dariusz Domaradzki, rzecznik Straży Pożarnej w Środzie Śl. - Sprawdzono również pojazd pod kątem ewentualnego wycieku płynów eksploatacyjnych, a także pod kątem przeciwpożarowym – dodaje strażak.

W wyniku zdarzenia uszkodzeniu uległo całe auto, a straty wstępnie oszacowano na 20 tysięcy złotych. Jak informuje średzka policja, kierujący pojazdem został ukarany mandatem karnym w wysokości 250 złotych.

