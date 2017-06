PO RAZ PIERWSZY ORSZAK TRZECH KRÓLI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

Po raz pierwszy do grona miast, w których organizowany jest tradycyjny Orszak Trzech Króli, dołączyła Środa Śląska. Zapowiada się niezwykłe wydarzenie.

- Wspólna modlitwa, uroczysty i radosny przemarsz orszaku ulicami naszego miasta, a także wspólne śpiewanie. Tak pokrótce będzie wyglądał Orszak Trzech Króli organizowany przez Parafię pw. Św. Andrzeja Apostoła, Parafię pw Podwyższenia Krzyża, a także Urząd Gminy Środa Śląska i średzki dom kultury. Podczas wspólnego świętowania nie zabraknie również - radosnego kolędowania, królewskich pierników i pysznej grochówki – zachęcają organizatorzy.

Jeśli masz ochotę przyłączyć się do wspólnej zabawy, w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy. Wymarsz orszaku o godzinie 13. z placu kościelnego przy Kościele pw Św. Andrzeja. Dalej przemarsz w dół ulicami: Legnicką, następnie Żwirki i Wigury, ulicą Kościuszki, którą dojdziemy do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Stamtąd, jak informują organizatorzy, orszak skieruje się na ulicę Korwina i plac Wolności. Finał orszaku zaplanowano na Rynku, nieopodal Straży Miejskiej, gdzie ustawiona będzie scena i szopka. To właśnie w tym miejscu około godziny 14. rozpocznie się koncert zespołu 40. synów i 30. wnuków jeżdżących na 70. oślętach.

Plan Orszaku:

- godzina 12. - Msza Św. w Kościele pw Św. Andrzeja Apostoła,

- godzina 13. - start Orszaku Trzech Króli z placu kościelnego. Przemarsz ulicami miasta. W czasie przemarszu odgrywane będą również scenki z udziałem: królów, pasterzy, aniołów i innych jasełkowych postaci.

- godzina 13:45 – złożenie hołdu Dzieciątku z trzema królami,

a następnie:

- koncert zespołu 40. synów i 30. wnuków jeżdżących na 70. oślętach, radosne kolędowanie i poczęstunek.

- Zachęcamy do przebrania się za postaci z jasełek lub za postaci świętych, którzy zagościli na tegorocznym Balu Wszystkich Świętych – zachęcają organizatorzy.

I my przyłączamy się do zaproszenia. Do zobaczenia podczas Orszaku:)

(isz), Fot. mpr