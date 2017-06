ŁAGODZENIE OBCIĄŻEŃ PODATKOWYCH W GMINIE ŚRODA ŚL.

W roku 2017 w gminie Środa Śląska kontynuowane będą działania zmniejszające obciążenia podatkowe. Rada Miejska po raz kolejny wprowadziła ważne zmiany.

Pierwszą z nich jest różnicowanie stawki w podatku od nieruchomości dla powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Podobnie jak w roku 2016 obniżono stawkę podstawową do

1 zł /m kw. i co ważne jednocześnie zwiększono metraż powierzchni objętej niższą stawka podatkową z 20 m kw. do 25 m kw.

Oznacza to, że każdy prowadzący działalność gospodarczą zapłaci o 540 zł mniej podatku od nieruchomości w skali roku. Ponadto stawka podatku od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w roku 2017 wynosić będzie 22,60 zł /m kw., czyli będzie niższa 0,26 zł/m kw. w stosunku do roku 2016.

Rada Miejska podjęła również uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych przy założeniu, że wszystkie stawki obniżone zostają o 0,9%. Dodatkowo po raz pierwszy na terenie gminy wprowadzono niższą stawkę dla autobusów niskoemisyjnych, (ekologicznych) z napędem elektrycznym lub napędem spalinowym spełniających normę Euro 6. Stawki te obniżyły się: o 704 zł dla autobusów posiadających mniej niż 22 miejsca oraz o 880 zł dla autobusów posiadających liczbę miejsc równą lub wyższą niż 22 miejsca.

W przypadku pozostałych stawek podatkowych zastosowano obniżenie o 0,9% w stosunku do roku 2016.

