ORSZAK TRZECH KRÓLI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ Z WŁASNYM HYMNEM

Po raz pierwszy Orszak Trzech Króli zorganizowano również w naszym mieście. Pomimo mroźnej aury, średzki rynek został opanowany przez aniołów, pasterzy i kolędników. Było niezwykle kolorowo i radośnie.

Jak powiedział proboszcz parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Środzie Śląskiej, ks. Wiesław Pindel, od trzech lat przygotowywano się do Orszaku Trzech Króli. W tym roku, dzięki inicjatywie wielu ludzi, połączonych sił trzech scholi parafialnych, asysty ochotników z OSP Bukówek, Orszak Trzech Króli po raz pierwszy przeszedł ulicami naszego miasta.

- Boże Narodzenie jest takim wydarzeniem, kiedy Pan Jezus przychodzi na świat po to, żeby przynieść pokój wszystkim ludziom. I my w naszym orszaku dzisiaj w sposób szczególny chcemy prosić o tę łaskę pokoju. O to żebyśmy pokój mieli w swoich sercach, żebyśmy tym pokojem również potrafili i chcieli dzielić się ze wszystkimi – mówił podczas orszaku ksiądz proboszcz Wiesław Pindel.

Około tysiąca uczestników

Orszak, w którym wzięło udział około tysiąca uczestników, z gwiazdą na czele przewędrował ulicami miasta, by po drodze spotkać kolędników, którzy z pieśnią i dobrym słowem dołączali do parady. Wszyscy w radosnym i kolorowym korowodzie powędrowali do stajenki, w której oczekiwała święta rodzina, której pokłon złożyli trzej królowie. Uwieńczeniem świętowania było wspólne kolędowanie i śpiew z zespołem 30. synów i 40. wnuków jeżdżących na 70. oślętach. O wyjątkowości średzkiego orszaku z pewnością świadczyć może stajenka, w której schronienie znalazła średzka rodzina z malutkim dzieciątkiem, a także własny hymn skomponowany specjalnie na to wydarzenie.

- Bardzo cieszymy się, że wśród uczestników orszaku tak szybko przyjął się nasz krótki, średzki hymn. To kolejny dowód na to, że dobre pomysły rodzą się spontanicznie, w grupie przyjaciół: usiedliśmy któregoś wieczoru, ułożyliśmy słowa, muzykę zaczerpnęliśmy ze znanej pastorałki, zagraliśmy i spróbowaliśmy nauczyć tego innych. Udało się! - dodaje Marta Wilczyńska.

Asysta strażaków i pozytywne reakcje mieszkańców

W pierwszym średzkim orszaku udział wzięli również ochotnicy z OSP Bukówek.

- Po raz kolejny Ochotnicza Straż Pożarna zaznaczyła swoja obecność w życiu społecznym, kulturalnym i religijnym naszego regionu. Tym razem uczestniczyliśmy w organizowanym w Środzie Śląskiej Orszaku Trzech Króli. Zimowa aura oraz duża ilość uczestników pochodu stworzyła niesamowitą atmosferę świętowania, którą dało się odczuć od początku do końca wspólnego świętowania. kto był ten wie a kto nie był niech żałuje!!! - pisali o wydarzeniu na swojej stronie ochotnicy.

Powodzenie przedsięwzięcia, to zasługa wielu ludzi, dzięki którym z pewnością możemy powiedzieć, że Orszak Trzech Króli połączył mieszkańców, sprawił, że przez chwilę mimo podziałów, staliśmy się jednością, połączeni wspólną modlitwą i śpiewem. To był z pewnością czas magiczny.

- Najpiękniejsze w takich inicjatywach jest to, że w pojedynkę nikomu one by się nie udały. Do organizacji Orszaku zaangażowany był sztab ludzi, którzy poświęcili swój czas, ale i włożyli w to serce – za co dziękujemy – podsumowała wydarzenie Marta Wilczyńska, spiritus movens przedsięwzięcia – jak określił rolę prowadzących Orszak, Marty i Sławka Wilczyńskich, proboszcz parafii.

Pozytywnie o wydarzeniu wypowiadają się również mieszkańcy biorący udział w Orszaku. Jak mówił po spotkaniu pan Gustaw: - to było wspaniałe wydarzenie. Bardzo cieszę się, że orszak został zorganizowany również w naszym mieście. A i mróz nie był tak straszny – przekonywał mężczyzna.

Dla pani Zofii, wspólna wędrówka ulicami miasta była niesamowitym przeżyciem.

- Jeśli Bóg da i pozwoli, w Orszaku wezmę udział również w przyszłym roku. Jestem zachwycona pomysłem i organizacją. A i muzyka, którą wykonywał zespól bardzo mi się podobała – dodała mieszkanka.

Głosów podobnych do opinii pani Zofii i pana Gustawa słychać było wiele. Na podziękowania zasługuje również Hotel Hellon, dzięki któremu mogliśmy zagrzać się ciepłą herbatą i przepyszną grochówką.

Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku przyjedzie nam również uczestniczyć tak ważnym, barwnym i radosnym wydarzeniu, jakim niewątpliwie był Orszak Trzech Króli.

Iza Szczygieł, Fot. isz

Więcej zdjęć TU