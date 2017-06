BUDŻETOWE PLANY GMINY MIĘKINIA NA 2017 ROK

Podczas grudniowej sesji Rady Gminy Miękinia, jednogłośnie został uchwalony budżet gminy Miękinia na 2017 r. Konstruując budżet kierowano się następującymi założeniami – po pierwsze budżet ma być po raz kolejny budżetem dużych nakładów inwestycyjnych, a po drugie budżetem oszczędnych wydatków bieżących.

Realizując te dwa założenia przeznaczono aż 17,8 mln zł na inwestycje, co stanowi około 30 procent ogółu wydatków budżetowych. W stosunku do ubiegłego roku, kwota ta jest wyższa o około 4,5 mln zł. Na liście zadań inwestycyjnych wpisanych do budżetu gminnego na 2017 r. znalazło się 21 zadań inwestycyjnych. Najwięcej środków zarezerwowano na zadanie „Budowa szkoły podstawowej, przedszkola i żłobka w Lutyni wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz „Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą do kompleksu szkolno-przedszkolnego w Lutyni”.

Zgodnie z decyzją władz gminnych w pierwszej kolejności budowany jest żłobek, następnie przedszkole oraz szkoła podstawowa. Inwestycja realizowana jest tak, aby 1 września 2018 r. dzieci mogły rozpocząć rok szkolny w nowych obiektach oświatowych. Kontynuacja budowy zespołu szkolno-przedszkolnego to koszt 12,4 mln w bieżącym roku. Przypomnijmy, że całość zadania to kwota przekraczająca 23 mln zł. Koszt samej drogi dojazdowej to kwota 1,2 mln. Na cele związane z budową kompleksu oświatowego w Lutyni gmina pozyskała ponad 10 mln zł ze środków UE. W budżecie gminnym ujęto również mniejsze zadania o charakterze oświatowym. 115 tyś zł, to kwota zaplanowana na rozbudowę szkoły w Pisarzowicach.

W roku 2017 na przebudowę dróg oraz opracowanie projektów technicznych przewidziano kwotę ponad 1 mln zł. Zaplanowano również zakup nowych wiat przystankowych do obsługi komunikacji zbiorowej, na łączną kwotę 42 tyś zł. W budżecie na rok bieżący ujęto również rozbudowę oświetlenia na terenie gminy. Już w styczniu zostaną ogłoszone przetargi zarówno na wykonanie projektów jak i na samą budowę. Koszt prac szacuje się na kwotę 600 tys zł., z możliwością zwiększenia tej kwoty w ciągu roku.

W 2017 roku ujęto również mniejsze zadania o charakterze rekreacyjno- wypoczynkowym. Sukcesywnie wyposażane i wymieniane będą place zabaw i siłownie zewnętrzne. Dużym zadaniem inwestycyjnym będzie również termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy.

Remontom poddane zostaną przede wszystkim świetlice wiejskie w: Brzezince Średzkiej, Radakowicach, Lubiatowie, Białkowie, Księginicach oraz Mrozowie. Koszt prac szacowany jest na około 1 mln złotych. Kolejnym planowanym do realizacji projektem jest ” Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Miękinia”. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: budowę sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej, kanalizacji technicznej oraz dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem. Całkowity koszt tych działań to przeszło 7,5 mln zł.

- Ponadto planowane jest uruchomienie inwestycji mającej na celu ograniczenie niskiej emisji transportowej poprzez budowę parkingów P&R czyli „parkuj i jedź” w miejscowościach: Miękinia, Mrozów, Księginice oraz Brzezinka Średzka. Realizując ten projekt władze gminy nie tylko pamiętają o aspekcie ekologicznym, ale również dbają o efektywniejsze wykorzystanie transportu publicznego i tym samym ułatwiają mieszkańcom dostęp do terenów aktywności gospodarczej. Na planowane inwestycje gmina Miękinia aplikuje o środki zewnętrzne, przede wszystkim środki unijne. Jednakże, zgodnie z naszą dewizą, pochylamy się nad każdą możliwą złotówką, którą możemy wprowadzić do gminnego budżetu - mówi Jan Marian Grzegorczyn, wójt gminy Miękinia. - W związku z tym będziemy korzystać ze wszystkich innych, nie tylko unijnych, ale również krajowych środków, tak aby każdorazowo zmniejszyć wkład własny gminy Miękinia w realizację planowanych inwestycji - podsumowuje wójt.

(gm) Fot. Gmina Miękinia