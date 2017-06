POZYSKAJ DOTACJĘ Z KRAINĄ ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH

Już niedługo rusza nabór wniosków o dotację w ramach programu Leader objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Sprawdź, gdzie i kiedy możesz uzyskać szczegółowe informacje.

Jeśli szukasz dofinansowania do prowadzonej działalności, jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich, już 12 stycznia spotkania doradcze odbędą się w Środzie Śląskiej i Malczycach. 26 stycznia z porad specjalistów skorzystać będą mogli z kolei mieszkańcy gminy Miękinia.

- Zapraszamy także do umawiania się na spotkania doradcze bezpośrednio w biurze LGD (8.00 – 16.00) w Prochowicach. Prosimy jednak o wcześniejsze ustalanie terminów spotkań telefonicznie 076 858 45 45 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – zachęcają do kontaktu pracownicy LGD Kraina Łęgów Odrzańskich na swoje stronie.

TERMINY DYŻURÓW DORADCZYCH

Środa Śląska

- 12 i 26 stycznia – w godzinach od 8.30 do 10.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej na I piętrze.

Malczyce

12 stycznia w godzinach od 11. do 15. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Malczyce, ulica Traugutta 15.

Miękinia

26 stycznia w godzinach od 11. do 15. w Samorządowym Ośrodku Kultury w Miękini.

Szczegółowy harmonogram znajdziesz TU

(isz), Fot. mpr