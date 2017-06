...ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ - NAGRODA DLA BASF!

W konkursie „Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej 2016”, organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu, I nagrodę w kategorii firm zatrudniających powyżej 250 osób otrzymał zakład produkcji katalizatorów BASF w Środzie Śląskiej.

To kolejne wyróżnienie w tej kategorii. W ubiegłym roku zakład uplasował się na II pozycji.

- Nagroda jest dla nas potwierdzeniem, że zarządzając procesami produkcyjnymi, firma BASF Polska właściwie uszeregowała priorytety. Najwyższym priorytetem jest zapewnienie Pracownikom bezpiecznego środowiska pracy. Bez tego nie możemy mówić o efektywności jakichkolwiek działań. Wyróżnienie pokazuje, że takie podejście przynosi wymierne rezultaty – mówi Andrzej Bucholc, zastępca dyrektora zakładu produkcji katalizatorów BASF w Środzie Śląskiej.

Celem konkursu „Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej” jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy.

Konkurs buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, dbającego o systematyczną poprawę stanu bhp. W rywalizacji mogą wziąć udział wyłącznie pracodawcy, którzy uzyskali pozytywną ocenę warunków pracy. Wśród kryteriów konkursowych rozważane są przede wszystkim:

- przestrzeganie przepisów prawa pracy

- przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

- rozwiązania systemowe dot. zarządzania BHP,

- dodatkowe elementy ochrony pracy, mi.in. popularyzacja wiedzy

o ochronie pracy oraz działania na rzecz rozwoju kultury bezpieczeństwa pracy.

- Kryteria rozpatrywane w konkursie są ważne dla każdej firmy, ale priorytetowe w procesach, w które zaangażowane są setki osób. Kiedy w 2014 oku otwieraliśmy zakład produkcji katalizatorów w Środzie Śląskiej – firma wyznaczyła sobie jako podstawowy kierunek bezpieczeństwo traktowane jako wspólny cel. W tym podejściu nie opiera się ono na obowiązku, ale na przeświadczeniu, że każdego dnia, każdy z nas ma szansę dołożyć własną cegiełkę do budowania bezpiecznej przestrzeni. Przyznana nagroda jest dla nas potwierdzeniem, że warto iść w tym kierunku – stwierdził Andrzej Bucholc.

Fabryka w Środzie Śląskiej jest najbardziej nowoczesnym zakładem produkcji katalizatorów BASF i jednym z najbardziej nowoczesnych tego typu zakładów na całym świecie. Produkowane tam katalizatory spełniają surowe normy emisji spalin, w tym obowiązującą od 2014 r. normę Euro 6/VI. Produkty BASF stosowane są przez producentów samochodów osobowych z silnikiem benzynowym, jak również samochodów osobowych i ciężarowych z silnikiem wysokoprężnym. Zmniejszają one emisję szkodliwych gazów do 90%, dzięki czemu pojazdy wywierają mniejszy wpływ na środowisko. We wrześniu 2015 roku produkcja katalizatorów przekroczyła pierwszy milion sztuk. Dzisiaj zakład zatrudnia ponad 450 osób, a katalizatory są dostarczane producentom aut w całej Europie.

BASF Polska stara się przybliżać najlepsze praktyki działań w obszarze bezpieczeństwa produkcji poprzez kampanie wewnętrzne kierowane do pracowników, m.in. takie jak „Świeć Przykładem”, której celem jest wykształcenie wśród pracowników postawy „chcę być bezpieczny”, traktującej bezpieczeństwo jako wspólny cel wszystkich zatrudnionych. Firma prezentuje swoje działania w tym obszarze także w ramach wydarzeń dedykowanych społeczności lokalnej na terenie Środy Śląskiej i regionu Dolnego Śląska. W kwietniu 2016 roku, podczas Dnia Otwartego zakładu produkcji katalizatorów blisko 100 mieszkańców Powiatu Średzkiego zwiedziło obszar produkcyjny oraz część logistyczną zakładu. W 2017 roku planowana jest kolejna edycja wydarzenia.

