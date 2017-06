WOŚPOWISKO 2017 CORAZ BLIŻEJ - BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!

Emocje połączone ze szczytnym celem, miłośnikom "czterech kółek", po raz kolejny zafunduje Unia Przygody 4x4 z Brodna. My przygotujemy transmisję na żywo ze startów. A co proponują organizatorzy na kolejną edycję WOŚPowiska?



Większość z Was już wie czym jest WOŚPowisko :) Co roku spotykamy się w sobotę, w drugi weekend stycznia, by wspólnie "pobawić się" w terenie i współzawodniczyć w zmaganiach off-road'owych. Impreza ma na celu wsparcie osób, które tej pomocy potrzebują, a my poprzez takie przedsięwzięcie możemy uzbierać niemałą sumę.



14 stycznia br., w Przedmościu koło Wrocławia, z okazji XXV finału WOŚP Stowarzyszenie Unia Przygody 4x4 organizuje imprezę off road'ową pod nazwą WOŚPowisko 2017.

W planach jest start aut terenowych z Przedmościa i zmagania w Żródłach. W przerwie zapraszamy na pyszne posiłki regeneracyjne przygotowane specjalnie na taką porę roku. Po zakończeniu, oczekując na wyniki, odbędą się liczne licytacje przedmiotów i usług w postaci "wołczerów" wystawianych przez firmy wspierające naszą działalność. Najlepsze załogi zostaną uhonorowane pucharami wykonanymi własnoręcznie (metaloplastyka) przez członków Stowarzyszenia Unia Przygody 4x4 oraz drobnymi nagrodami ufundowanymi przez sponsorów. Spotkanie zostanie zakończone tradycyjnie światełkiem do nieba.

Przedsięwzięcie jest wspierane przez władze powiatu średzkiego i gminy Środa Śląska

Koszt uczestnictwa to 250zł, w tym jest zapewnione przygotowanie imprezy i tras, ciepła strawa, dobra zabawa i 100 zł przeznaczone na WOŚP.

Otwieramy listy startowe w trzech klasach:



TURYSTYK SUV (Auta seryjne klasy SUV, zalecane opony min AT)

TURYSTYK ( Auta seryjne, opony min AT bez wyciągarek, w tej edycji zostaną dopuszczone auta SUV po złagodzonej trasie turystycznej)



WYCZYN (Auta modyfikowane opony min MT bez wyciągarek preferowane kaski)



NO LIMIT ( Wymagana Klatka bezpieczeństwa, pas do zabezpieczenia na trawersach lub wyciągarka dachowa, kaski)



Dopuszczamy w tej edycji start quadów w ilości max 7 szt jedynie na piaskowni w Przedmościu wraz z klasą NO Limit klasyfikacja załóg quad w klasie QUAD NO LIMIT.

Koszt uczestnictwa to 200 zł.

QUAD (wymagane: napęd 4x4, kask, wyciągarka, pasy zabezpieczające na trawersach)





Kontakt i zgłoszenia:

Franciszek Masiul 604 613 965

I Izabela Masiul 602195048

(najlepiej pisać SMS: kierowca, pilot i auto)



-----------------------------------------------------------



LISTA STARTOWA



Turystyki MAX 20 załóg:



TURYSTYK SUV: Kierowca, pilot, auto



1. Łukasz Osyra i Nikodem Osyra - Jeep Renegade 2wd

2. Stanisław Stadnicki i Anna Werpulewska - Mercedes ML



TURYSTYK: Kierowca, pilot, auto



1. Marek i Hanna Gawron - DISCOVERY

2. Karolina Pacholska Grzegorz Sługocki - "Gitara"

3. Marek Trębicki i Rafał Trębicki - Navara

4. Adrian Mróz - Anna Dolińska - Jeep Liberty

5. Konrad i Agnieszka Patyra - Toyota Lj78

6. Pawel Slazyk Arek Slazyk - JEEP GRAND CHEROKEE 1

7. Grzegorz Bartnik Anna Bartik - Suzuki Jimny

8. Paweł Slazyk Arek Slazak - Jeep Grand

9. Patryk Chwałko Łukasz Chwałko - Pajero 2

10. Magdalena Steć Mateusz Niechwiadowicz - Vitara



------------------------------------------------



Wyczyn MAX 20 załóg:



WYCZYN: kierowca, pilot, auto



1. JERZY STOSIEK - - SAMURAI

2. ANNA MOTYKA - MAGDALENA KIEJNA -VITARA

3. MAGDALENA STEC- MATEUSZ NIECHWIADOWICZ - VITARA

4. DARIUSZ ŚWISTAK - WOJCIECH ŚWISTAK - X90

5. PAWEŁ HADUBIAK - KRZYSZTOF GAJDA - NISSAN TERRANO I

6. WOJTEK KOŹLIŃSKI - PRZEMEK KOŹLIŃSKI - JEEP

7. MARCIN KUŚMIERCZYK - SEBASTIAN SKOREK - DZIKUS

/ROYAL CLUB TEAM/

8. Krzysztof i Paulina Prabucka patrol y60

9. Adam Hrybacz i Marcin Lis - SUZUKI VITARA



---------------------------------------------------------------



Quad + No limit max 20 załóg

NO LIMIT: kierowca, pilot ,auto



1. RAFAŁ MOTYKA - MTEUSZ MOTYKA - MARSJANIN

2. ADAM BIELSKI - MARIUSZ LASKOWICZ - Discovery

3. KAJA CZACHARA - RAFAŁ CZACHARA -

4. ANDRZEJ CIACIEK - AREK MICKIEWICZ -

5. DAREK NIEBIESZCZAŃSKI - ARTUR GLOCK -

6. DOMINIK KORPYSA - OSKAR KORPYSA -

7. RAFAŁ CZECAH - KRZYSZTOF GARGULA - /PICOWÓZI /ROYAL CLUB TEAM/

8. ROBERT I KUBA KIEJNA - PAJERO

9. TOMASZ CZECH DAMIAN BRUDZ - CZERWONE RURKI /ROYAL CLUB TEAM/



QUAD: MAX 7 SZT.

1. Lwówek

2. Lwówek

3. Lwówek

4. Lwówek

5. Lwówek

6. Wojtek Miśkowski

7. Wierzba Maciej

Unia Przygody 4x4 zaprasza!