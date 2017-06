POZNAJEMY ŚREDZKIE MUZEUM (5) - WIEŻA WIĘZIENNA

Kolejnym miejscem wartym zobaczenia w Muzeum Regionalnym w Środzie Śląskiej jest wieża więzienna. Zimna i surowa kryje w sobie niejedną tajemnicę.

Prosto z sali rajców przechodzimy do wieży więziennej. To najstarsza zachowana budowla w całym kompleksie budynków muzealnych, ponieważ budynek ratusza została dobudowany do istniejącej już wieży. Jak mówi dyrektor muzeum, dr Grzegorz Borowski, najprawdopodobniej z sali rajców przekuto przejście do wieży, by od razu skazanych prowadzić przejściem do niej.

Trzy kondygnacje i tajemnicze zapisy

Wieża średniowieczna ma trzy kondygnacje – parterową, drugie i trzecie piętro. Dodatkowo w czasach nowożytnych dobudowano jeszcze jedną kondygnację, by na wieży umieścić zegar.

Na pierwszym piętrze wieży uwagę przykuwają napisy – wyryte na drzwiach, a także na murach więziennych.

- Napisy, które tu widzimy. nigdy nie zostały zinwentaryzowane i rozwarstwione. Ponieważ znajdują się tu zarówno napisy z XV wieku aż do czasów międzywojennych. Najstarszym napisem jest ten z 1413 roku – mówi dr Grzegorz Borowski.

Ciekawym znakiem jest również szubienica. Być może jest to ilustracja szubienicy, która w Środzie Śląskiej funkcjonowała. Jednak jak mówi dyrektor muzeum, do tej pory nie natrafiono jeszcze na jej ślad. Nadal nie wiadomo, w którym miejscu rynku była zlokalizowana.

Swastyka z okresu międzywojennego, podkowa, napis „1614 Dresher”, wyryte nazwisko Krause. Co ciekawe, ten sam Krause wyrył również napis „Krause 1628” na drzwiach wieży. A także wyżłobiony na belce konstrukcyjnej dom ze schodami. Czy był to dom, a może rycina miała przedstawiać wieżę więzienną?

Idąc wyżej, na II piętrze nie znajdziemy co prawda zbyt wielu napisów umieszczonych na murach więziennych, jednak wartym zobaczenia jest półka, w której najprawdopodobniej więźniowie trzymali kaganek.

- Wszystkie napisy czekają na swojego badacza. Wszystkie wymagają udokumentowania, przerysowania i rozwarstwienia. To nierozwiązana zagadka, która czeka na swoje rozwiązanie – mówi dr Grzegorz Borowski.

(isz) Fot. isz