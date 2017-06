ZADBAJ O SIEBIE - TO BADANIE JEST BEZPŁATNE!

Połowa kobiet uprawnionych do bezpłatnego badania mammograficznego, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi – etap podstawowy, wciąż nie skorzystała z możliwości zyskania spokoju o swoje zdrowie.

Wczesne wykrycie chorób nowotworowych przyczynia się do uzyskania pozytywnych wyników oraz obniża koszty społeczne leczenia.

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat (rocznikowo), które nie korzystały z badania mammograficznego w ciągu ostatnich 24 miesięcy oraz do tych, które otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Programem nie mogą być objęte pacjentki, u których wcześniej zdiagnozowano w piersi zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym.

Badanie mammograficzne jest bezpłatne, nie wymaga skierowania. Pacjentka może się zgłosić na nie sama lub po otrzymaniu informacji od świadczeniodawcy posiadającego umowę w danym zakresie świadczeń. Na badanie należy przynieść poprzednio wykonane zdjęcia mammograficzne w celu porównania.

Mieszkanki powiatu średzkiego mogą skorzystać z Programu Profilaktyki Raka Piersi – etap podstawowy w pracowniach stacjonarnych w następujących placówkach:

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy ul. Ludwikowska 10, 56-400 Oleśnica,

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu ul. Plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław,

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie ul. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława,

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław,

Centrum Medyczne MEDIX dr n.med. Tadeusz Śliwiński ul. Plac Hirszfelda 16-17, 53-413 Wrocław,

Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A. ul. Legnicka 40, 53-674 Wrocław,

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne PRACTIMED sp. z o.o. ul. Pabianicka 25, 53-339 Wrocław.

(sp) fot. sp