CZYTELNIK: "TYM SIĘ ZAJMIJCIE SZANOWNI RADNI!"

Droga Redakcjo! Jestem zbulwersowany postawą radnych z Klubu "Razem dla Gminy Malczyce", kto to widział sprowadzać komisję z NFZ na własną przychodnię?

Na co liczyli ci radni, że kontrola wykaże zaniedbania i NFZ odmówi podpisania umowy? Pewnie to by ich cieszyło żeby ludzi, mieszkańców gminy Malczyce pozbawić opieki medycznej, aby musieli dojeżdżać kilkanaście kilometrów do innych przychodni i czekać kilka dni na przyjęcie, wtedy pewnie zgoniliby na Pana Wójta, że to jego wina i podburzaliby mieszkańców przeciw niemu, a tak się nie stało.

Wójt i Pani manager/kierownik dbają o zdrowie mieszkańców. Od Kilkudziesięciu lat jestem pacjentem tej przychodni. Gdy było dwóch lekarzy, a jeden był na urlopie lub chorobowym, to jeden lekarz przyjmował do 14.00 i nikt kto pracuje nie mógł się dostać. Trzeba było się rejestrować 3-4 dni wcześniej - teraz jest bardzo dobrze, jest kilku lekarzy i nikt nie zostaje odprawiony bez porady lekarskiej.

Nigdy wcześniej tez nie przyjmował w Malczycach żaden specjalista, teraz ja sam korzystam z porady endokrynologa i kardiologa, nie muszę jeździć kilkanaście kilometrów. Można Korzystać też z poszerzonej rehabilitacji (z masażem) czego do tej pory nie było.

Od kiedy zmienił się manager zawsze jest czynna winda. Poprzednio często była nieczynna przez kilka dni. Lekarz pierwszego kontaktu przyjmował na I piętrze, osoby starsze, inwalidzi, czy matki z dziećmi z trudem wspinali się po schodach. Laboratorium było czynne we wtorki i czwartki, teraz pracuje codziennie. Wiec czego jeszcze można sobie życzyć?

Pogratulować Wójtowi i Pani manager za starania, aby pacjentom żyło się lepiej. Jest tak jak na łamach "Roalnda" wypowiada się pacjentka p. Tlałka Czesława. Są obozy, które walczyły o fotel wójta i nie mogą się pogodzić z porażką. Oczerniają Pana Wójta jak mogą (tak jak w rządzie). Jeśli radni nie zajmą się nowym rozkładem jazdy, który wchodzi w życie od stycznia, to znaczy: z Malczyc do Chełma przez Dębice - aby wrócić od lekarza będą tylko kursy 11.00, 13.00, ale tylko w dni nauki szkolnej (w ferie, wakacje nie ma kursów) i o 15.15, a co potem? Specjaliści w przychodni przyjmują od. 15.00, czym mamy wrócić do domu? Nie każdy ma samochód. Zlikwidowano ostatni kurs o 17.30 z Malczyc. To radnych nie obchodzi. Natomiast ze Środy Śl. do Malczyc przez Bukówek jest aż pięć kursów co półtorej godziny. Część tych przewoźników mogłaby jechać ze Środy Śl. przez Malczyce, aby ludzie nie czekali godzinami w Malczycach na powrót od lekarza czy Urzędu Gminy.

Może warto byłoby się tym zająć szanowni Radni. Dlaczego wioski gminy Malczyce są dyskryminowane przez przewoźników? Tym się zajmijcie szanowni Radni!

Z poważaniem

Mieszkaniec

Proszę o nieujawnianie moich danych. Nazwisko i adres tylko do wiadomości redakcji.