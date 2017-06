TERMIN WYDANIA DECYZJI W SPRAWIE XEOS PRZESUNIĘTY

Do końca stycznia br. został przesunięty termin wydania przez burmistrza Środy Śl. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji spółki XEOS. Jeszcze do 25 stycznia mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

Pierwotnie w terminie do 28 grudnia 2016. burmistrz Środy Śl. Adam Ruciński miał podjąć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej w LSSE inwestycji spółki XEOS. W dniu czwartego stycznia br burmistrz wydał jednak obwieszczenie o przesunięciu terminu wydania decyzji do końca stycznia.

- Publikacja obwieszczenia Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 4.01.2017r. Nr KŚR.6220.16.17.2017 nastąpiła w związku z pojawieniem się nowych okoliczności w prowadzonym postępowaniu administracyjnym tj.

uszczegółowieniem przez Inwestora informacji zawartych w Raporcie oddziaływania na środowisko w związku z zapytaniami organu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu jak również zmian wprowadzonych przez Inwestora do załącznika nr 8 w Raporcie oddziaływania na środowisko pn. Analiza powietrza – wyjaśnia Marcin Nowakowski, p.o. z-cy burmistrza.

Treść obwieszczenia została umieszczona na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Juszczyn, Komorniki i Święte, a także na stronie BIP urzędu i tablicy ogłoszeń. Sama decyzja o przesunięciu terminu wywołała spore poruszenie wśród mieszkańców. Zdaniem Jagody Klonowskiej spółka nie widzi żadnych podstaw, aby opóźniać inwestycję. Tym bardziej, że w chwili obecnej działania inwestora zarówno rekrutacyjne, jak i działania przetargowe są już w toku. Na marzec tego roku zaplanowano również wmurowanie kamienia węgielnego.

Inwestycja jest ważna i korzystna – podkreśla inwestor

Zapytana o komentarz w sprawie Jagoda Klonowska, przedstawiciel inwestora, podkreśla pozytywny odbiór inwestycji przez mieszkańców i ich duże zainteresowanie procesem rekrutacyjnym.

- Naszym zdaniem inwestycja jest ważna i korzystna dla regionu oraz lokalnej społeczności. Chcemy w Środzie Śląskiej zainwestować w szkolenie kadry, a także prowadzić działania mające na celu budowanie dobrego sąsiedztwa. Już od momentu ogłoszenia naszej decyzji o wyborze Środy Śląskiej jako miejsca, w którym chcemy wybudować nasz zakład, wielu mieszkańców kontaktuje się z nami i zgłasza swoje zainteresowanie pracą w XEOS pokazuje, że duża część lokalnej społeczności cieszy się, że nasza inwestycja powstanie w ich regionie i chce do nas dołączyć – informuje Jagoda Klonowska. - Otrzymujemy też wiele pozytywnych informacji i komentarzy, a także propozycji współpracy od lokalnych organizacji oraz instytucji. Nie widzimy żadnych podstaw, aby opóźniać naszą inwestycję i mamy nadzieję, że wszystkie decyzje zostaną podjęte w zgodzie z naszym harmonogramem prac. Pozytywne przyjęcie i wsparcie zdecydowanej większości lokalnej społeczności tylko utwierdza nas w przekonaniu, że inwestycja jest ważna dla regionu i jego mieszkańców i powinna powstać jak najszybciej - wyjaśnia.

Nowy termin wydania decyzji

W związku z obwieszczeniem z dnia 4. stycznia, mieszkańcy w terminie do 25 stycznia mogą ponownie składać swoje wnioski i uwagi co do planowanej inwestycji.

- Ponownie podaje się do publicznej informację o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej1 i ustnej w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia tj. od 04.01.2017 r. do 25.01.2017 r. (włącznie) – czytamy w obwieszczeniu.

Wszelkie uwagi i wnioski można składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Ślaskiej, przy pl. Wolności 5, w Wydziale Spraw Komunalnych Środowiska i Rolnictwa - pokój 10A. Telefonicznie pod numerem telefonu (071) 396-07-18.

(isz), Fot. W Kalita