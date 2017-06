W Malczycach samochód zsunął się do rowu

W ciągu ostatnich tygodni straż pożarna z terenu powiatu średzkiego zabezpieczała miejsca wypadków, udzielała pomocy osobom poszkodowanym, a także prowadziła działania pomocnicze dla policji. Co wydarzyło się w tym czasie na terenie powiatu średzkiego?

Auto wypadło z drogi

30 grudnia na drodze 2058 na wysokości miejscowości Mrozów auto osobowe marki Honda wypadło z drogi. Na miejsce zadysponowano jednostkę OSP Miękinia. Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażaków, samochód osobowy był przewrócony na dachu. Kierowca pojazdu znajdował się na zewnątrz. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora i sorpcji płynów eksploatacyjnych z jezdni. Straty oszacowano na trzy tysiące złotych.

Pożar kontenera na placu Solnym

Tego samego dnia na pl. Solnym w Środzie Śl. doszło do pożaru kontenera na śmieci zlokalizowanego na parkingu. Prawdopodobną przyczyną pożaru było podpalenie bądź zaprószenie ognia. Na palący się pojemnik podano jeden prąd wody.

Podtruli się czadem

W sylwestrowy wieczór, około godziny 21. straż pożarna otrzymała zgłoszenie na ulicę Kościuszki w Środzie Śl, gdzie jak wynikało ze zgłoszenia trzy osoby (w tym dziecko) podtruły się czadem. Do zdarzenia zadysponowano dwie jednostki straży pożarnej ze Środy Śl. Przybyło również pogotowie. Na miejscu zastano dwie osoby w wieku 30. lat i dziecko w wieku lat czterech uskarżających się na dolegliwości.

- Nasze działania polegały na rozpoznaniu i identyfikacji zagrożeń, a także na dokonaniu pomiarów tlenku węgla, które pierwotnie wynosiły 80ppm. - informował o akcji Dariusz Domaradzki.

Ze względu na wysokie pomiary, poszkodowani wraz z zespołem ratownictwa medycznego zostali ewakuowani na zewnątrz mieszkania. Po ponownym przewietrzeniu pomieszczeń, wynik był zerowy. Przyczyną zdarzenia była usterka w urządzeniu gazowym. Zalecono kontrolę jego stanu technicznego.

Pożar w Pisarzowicach

1 stycznia, kilka minut po północy do straży pożarnej wpłynęły dwa zgłoszenia od mieszkańców Pisarzowic alarmujących o pożarze widocznym z okien. Z informacji przekazanych przez osoby zgłaszające wynikało, że najprawdopodobniej doszło do pożaru domu. Na miejsce zadysponowano sześć zastępów straży pożarnej ze Środy Śląskiej, Miękini, Lutyni i z Wrocławia. Po dojeździe na miejsce zdarzenia, trzy z zastępów zostały odwołane, ponieważ podczas rozpoznania ustalono, że palą się krzewy ozdobne. Najprawdopodobniej do pożaru doszło za sprawą materiałów pirotechnicznych, które spadły na krzewy.

Nie mógł dostać się do mieszkania

W Nowy Rok, 1 stycznia tuż przed godziną 18. strażacy z JRG Środa Sląska wykonywali działania pomocnicze dla policjantów. Ze zgłoszenia wynikało, że jeden z mieszkańców ulicy Świdnickiej w Środzie Śl. nie może dostać się do swojego mieszkania, w którym przebywa jego kolega. Jak twierdził zgłaszający, mężczyzna nie dawał oznak życia. Przy użyciu sprzętu hydraulicznego strażacy otworzyli mieszkanie. Jak się okazało, znajdujący się w środku mężczyzna spał.

W Malczycach samochód zsunął się do rowu

Siódmego stycznia w Malczycach, jak podaje straż pożarna, samochód osobowy marki A3 zsunął się przodem do rowu. Na miejscu działali strażacy z OSP Malczyce. W chwili przybycia na miejsce zdarzenia strażaków, kierowca znajdował się na zewnątrz pojazdu. Przy użyciu wyciągarki, pojazd wyciągnięto z rowu. Uszkodzeniu uległ przedni zderzak. Straty oszacowano na 500zł.

(isz), Fot. OSP Malczyce