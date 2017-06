KONTROWERSJE WOKÓŁ KLIPU ZESPOŁU DYLEMAT

Od kilku dni wielbiciele zespołu Dylemat z Malczyc mogą obejrzeć nowy klip kapeli do piosenki „Polska”. Teledysk, ku zdziwieniu artystów, wywołał spore poruszenie i kontrowersje.

W najnowszym klipie zespołu Dylemat do piosenki „Polska” możemy zobaczyć odsłonę zespołu w zmienionym składzie, w którym pojawił się klawiszowiec, Krzysztof Polak, a także nowa wokalistka – Angelika Tomkowicz. Jak mówi Piotr Zawadzki, perkusista Dylematu, już trzy lata temu, kiedy zespół po raz pierwszy zobaczył występ Angeliki, było wiadomo, że któregoś dnia charyzmatyczna i utalentowana wokalistka dołączy do ich zespołu.

- Kiedy zobaczyłem Angelikę urzekła mnie jej charyzma. Dwa lata temu zaprosiliśmy ją na przesłuchania, ale to jeszcze nie był ten czas. Teraz, kiedy już śpiewa z nami, uważam, że pomysł i wybór wokalu był rewelacyjny – mówi Piotr Zawadzki. - Potrzebowaliśmy wyjść do naszej publiczności z czymś nowym i świeżym. I wokal Angeliki doskonale się sprawdza – dodaje.

Kontrowersje i wycofanie się sponsora

Wraz z pojawieniem się klipu na YouTube, pojawiły się liczne kontrowersje z nim związane. Telefony od licznych osób, instytucji, sponsorów. Jak mówi perkusista Dylematu, wiele osób, które obejrzało teledysk uznało, że jest on politycznie niepoprawny.

- Jestem zaskoczony sposobem, w jaki nasz klip został odebrany. Zaskakujące jest to, że ludzie nie zdają sobie sprawy, że to jest projekcja artystyczna, pewien obraz artystyczny, wizja i nie powinniśmy tego odbierać w sposób dosłowny. To nie jest reportaż – mówi zdziwiony Piotr Zawadzki. - Sam klip ma dwa dna. Tekst piosenki mówi oczywiście sam za siebie. Ale poprzez klip chciałem też podsumować swój ubiegły rok i to, co się w nim wydarzyło – dodaje.

Jak się okazuje, tuż po publikacji klipu, wycofał się jeden ze sponsorów. Pomimo to zespół dalej nagrywa w studio swój singiel, a już w niedzielę zagra koncert podczas 25. Finale WOŚP w Dzierżoniowie.

(isz), Fot. Dylemat