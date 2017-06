MIESZKAŃCY: "KIEROWCY ORDYNARNI, ZA MAŁO KURSÓW I..."

Nie tylko mieszkańcy Środy Śl. borykają się z kłopotami komunikacyjnymi. Zgłosili się do nas mieszkańcy gminy Malczyce z prośbą o interwencję w związku z problemami z transportem, jakie pojawiły się na terenie ich gminy.

Aroganccy kierowcy, kursy, których nie ma i ich mała liczba, to tylko trzy z wielu zarzutów, jakie mieszkańcy gminy Malczyce kierują wobec przewoźników. W tej sprawie otrzymaliśmy kilka maili i listów.

- Droga Redakcjo! Piszę ponieważ uważam, że nie można tego dłużej tolerować. Wielokrotnie na łamach ROLANDA czytaliśmy skargi na firmę pana K. (transport na trasie do Lasku). I szczerze się zdziwiłam, że nigdy nie został opisany problem mieszkańców powiatu średzkiego jeżdżących firmą pana Ś. i S. z Malczyc – czytamy w jednym z maili otrzymanych od czytelnika. - Przede wszystkim kierowcy nie dają biletów. (...) Problemy są także z kierowcami, którzy są bezczelni, ordynarni, aroganccy (...) – pisze Kris.

Jak dodaje, najczęściej busy, którymi przychodzi podróżować pasażerom są brudne. Zdarza się również, że mimo kursu widniejącego na rozkładzie, bus nie wyjechał w trasę, bo kierowca stwierdził, że mu się nie opłaca, bo nikt nie wsiadał w Środzie Śląskiej.

O problemie z komunikacją powiadomił nas również uczeń z gminy Malczyce

- Piszę do Państwa z prośbą o opisanie naszej trudnej sytuacji związanej z dojazdem busów do Środy Śląskiej. Jeden z prowadzących firmę dojazdową, nie mało, że prowadzi złe warunki przewozu osób, zmieni rozkład jazdy, który był idealny dla każdego. A teraz, nie mówiąc o nas uczniach, dorośli nie mają możliwości dostania się do pracy. Co najgorsze kurs godziny 17.15 który został odwołany uniemożliwia dotarcie do domu niektórych państwa. To nie może tak być. Do tego bus jest niezadbany i jest w nim zimno. Nie wspominając o tym, że busy są już stare i się psują. Proszę o opublikowanie naszej sytuacji. Skargi i petycje ruszyły. Może coś pomogą – czytamy w wiadomości.

Zdaniem czytelnika, uczniowie mający bilety miesięczne mają wyznaczone kursy. W innych, niż te ustalone przez przewoźnika, muszą ponosić dodatkowe opłaty.

- Nie zawsze zajęcia są na 8 czy trwają do 15. Jeśli chcieliśmy jechać o 8 kursem lub 13,30 pan Ś. żądał płatności za ten kurs mimo biletu miesięcznego – wyjaśnia młody pasażer.

Problem z dojazdem do lekarza

Pasażerowie podkreślają, że problemem w komunikacji na terenie gminy jest również kwestia godzin, w jakich kursują busy przewoźników. Najczęściej są to tylko dni nauki szkolnej. Brakuje również kursów, które umożliwiałyby mieszkańcom powrót od lekarza do domu w godzinach po południowych. Przy okazji tematu przychodni w Malczycach, nasz czytelnik poruszył ten problem.

- Niech radni zajmą się nowym rozkładem jazdy, który wchodzi w życie od stycznia, to znaczy: z Malczyc do Chełma przez Dębice - aby wrócić od lekarza będą tylko kursy 11.00, 13.00, ale tylko w dni nauki szkolnej (w ferie, wakacje nie ma kursów) i o 15.15, a co potem? Specjaliści w przychodni przyjmują od. 15.00, czym mamy wrócić do domu? Nie każdy ma samochód. Zlikwidowano ostatni kurs o 17.30 z Malczyc. To radnych nie obchodzi. Natomiast ze Środy Śl. do Malczyc przez Bukówek jest aż pięć kursów co półtorej godziny. Część tych przewoźników mogłaby jechać ze Środy Śl. przez Malczyce, aby ludzie nie czekali godzinami w Malczycach na powrót od lekarza czy Urzędu Gminy - czytamy w liście przesłanym kilka dni wcześniej na adres redakcji.

Mieszkańcy czują się zmęczeni

Sytuacja, która utrzymuje się już od dłuższego czasu jest dla mieszkańców niezwykle uciążliwa i mecząca.

- Po mimo wielu skarg i próśb, nic się nie zmienia (od miesiąca słyszymy o zmianie rozkładu, ale właściciel twierdzi że „ma to w planach” - dodaje Kris.

O problemach z przewoźnikami mieszkańcy informują również Urząd Gminy Malczyce.

- Do urzędu wpływają skargi niezadowolonych mieszkańców, którzy sygnalizują, że nie kursują busy wykazane w rozkładzie jazdy. Jak informują, również same rozkłady jazdy są dla nich nieczytelne – mówi Janina Kociubińska, kierownik wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Malczycach. - W przyszłym tygodniu zaplanowaliśmy spotkanie z przewoźnikami – dodaje.

Kierują mną względy ekonomiczne

- Bardzo się cieszę na spotkanie. Długo na nie czekałem – mówi Stefan Ślusarki, jeden z przewoźników, do którego zwróciliśmy się z prośbą o komentarz w sprawie skarg na jakość świadczonych usług.

- Zlikwidowaliśmy kursy z powodu niskiej frekwencji podróżujących busami. Koszty są coraz większe, a pasażerów coraz mniej. W okresie wiosennym i letnim, pasażerów praktycznie nie ma – wyjaśnia przewoźnik. - Z tego powodu kursy ustawione są bardziej pod szkoły i uczniów jadących i wracających ze szkoły – dodaje.

Jak podkreśla – nie dostaję złotówki od nikogo, sam muszę zarobić.

Obecnie testowane są kursy na poszczególnych liniach. Będą ustalane w zależności od ilości pasażerów. Jak dodaje Stefan Ślusarki, od 13 lutego, czyli w pierwszy dzień ferii pojawi się nowy rozkład jazdy. Zapytany o kursy w godzinach pracy przychodni w Malczycach, mężczyzna podkreśla, że te akurat charakteryzują się niską frekwencją. Wczoraj dla przykładu, jak mówi przewoźnik, wiózł trzy osoby, czyli zarobił 13,50. - Należy pamiętać o kosztach paliwa, wynagrodzenia dla kierowcy - dodaje włściciel firmy przewozowej.

Pomimo kilku prób, nie udało się nam skontaktować z drugim z przewoźników.

Iza Szczygieł, Fot. isz, czytelniczka